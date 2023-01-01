Объектив Pentax FA 100mm f/2.8 D Macro WR SMC
Код товара : УТ-00010591
Артикул : S0021910
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Pentax KAF
Диаметр светофильтра, мм
49
Минимальное фокусное расстояние, мм
100
Относительное отверстие
1:2.8
Минимальная диафрагма
1:32
Минимальная дистанция фокусировки
0.3 м
Угол поля зрения
24.5°
Конструкция объектива
9 элементов в 8 группах
Физические характеристики
Вес
340 г
Размеры товара
80.5 х 65 мм
Комплектация
Комплектация
крышка передняя, крышка задняя, чехол, бленда, инструкция, гарантийный талон
Описание
Высококлассный светосильный автофокусный макрообъектив SMC D FA MACRO 100mm F2.8 WR позволяет вести съемку миниатюрных объектов крупным планом в масштабе 1:1, при этом минимальная дистанция фокусировки, необходимая для крупного масштаба, составляет 0.3 м, и позволяет фотографировать на достаточном удалении от объекта, очень пригодится при съемке живой природы.
Корпус макрообъектива выполнен из легкого и прочного алюминиевого сплава и надежно защищен от попадания влаги, поэтому, установив объектив на одну из пыле- влагозащищенной камер PENTAX, вы сможете спокойно вести макрофотоохоту даже в неблагоприятных условиях, с которыми часто приходится сталкиваться вне фотостудии. Дополнительную защиту от загрязнений различного рода обеспечивает специальное фирменное защитное SP-покрытие передней линзы.
Особенностью макросъемки является повышенные требования к освещенности. Поэтому принципиально важно, что при установке макрообъектива на любую современную зеркальную камеру PENTAX фотограф может воспользоваться встроенным в фотоаппарат оптическим стабилизатором изображения и увеличить экспозицию без появления эффекта смазывания.