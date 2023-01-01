Описание

Высококлассный светосильный автофокусный макрообъектив SMC D FA MACRO 100mm F2.8 WR позволяет вести съемку миниатюрных объектов крупным планом в масштабе 1:1, при этом минимальная дистанция фокусировки, необходимая для крупного масштаба, составляет 0.3 м, и позволяет фотографировать на достаточном удалении от объекта, очень пригодится при съемке живой природы.

Корпус макрообъектива выполнен из легкого и прочного алюминиевого сплава и надежно защищен от попадания влаги, поэтому, установив объектив на одну из пыле- влагозащищенной камер PENTAX, вы сможете спокойно вести макрофотоохоту даже в неблагоприятных условиях, с которыми часто приходится сталкиваться вне фотостудии. Дополнительную защиту от загрязнений различного рода обеспечивает специальное фирменное защитное SP-покрытие передней линзы.

Особенностью макросъемки является повышенные требования к освещенности. Поэтому принципиально важно, что при установке макрообъектива на любую современную зеркальную камеру PENTAX фотограф может воспользоваться встроенным в фотоаппарат оптическим стабилизатором изображения и увеличить экспозицию без появления эффекта смазывания.