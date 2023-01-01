Описание

Бинокль AD 10х36 WP сочетает в себе характерные для всей оптики PENTAX высокие наблюдательные характеристики с прочностью, легкостью и компактностью. Благодаря этим свойством он пригоден как для повседневных (театр, туризм), так и для серьезных (охота, экстремальный туризм, орнитология) наблюдений.

Несмотря на компактность, бинокль обладает хорошей светосилой, им с комфортом можно пользоваться при недостаточной освещенности, например в пасмурную погоду и даже в сумерках. Комбинация оптических элементов с многослойным покрытием, асферических элементов в конструкции окуляра и roof-призмы с фазовым покрытием, выполненной из стекла BaK4, гарантирует получение изображения с высоким разрешением и контрастностью по всему полю обзора.

Обрезиненный корпус из современных прочных композитных материалов, армированный стекловолокном, обеспечивает надежную защиту оптики и внутренних элементов бинокля от механических повреждений, а также надежную фиксацию в руках наблюдателя. Полностью герметичная конструкция позволяет вести наблюдения в самых неблагоприятных условиях, в том числе близко к воде, и эффективно защитит высококлассную оптику при случайных падениях бинокля в воду, грязь, снег.

Многослойное просветление всех оптических элементов

Многослойное просветляющее покрытие оптики улучшает светопропускание, устраняет паразитные ореолы при наблюдении против яркого света, повышая яркость, четкость и контраст изображения. Pentax добавляет сложное многослойное покрытие на каждую поверхность линз и призм у всех биноклей линейки Sport Optics для того, чтобы вы получали яркое четкое и чистое изображение.

Призма из стекла BaK4

Призмы из высококачественного оптического стекла BaK4 с высоким коэффициентом преломления используется во всех биноклях Pentax, что дает возможность получить идеально ровное и чистое изображение без затемнения (виньетирования) по краям.

Влагозащита

Влагозащищенные бинокли Pentax герметичны и имеют азотное заполнение, что помогает вести наблюдения в сложных погодных условиях. Бинокли PENTAX, защищенные от проникновения воды по 6 классу JIS, можно кратковременно погружать под воду на глубину не более 1 метра*.

* Продукция PENTAX не предназначена для подводного использования.

Фазовое покрытие

В биноклях с roof-призмами световые лучи переотражаются несколько раз, и при каждом переотражении возможны потери или искажения света. Добавление фазового покрытия на roof-призмы эффективно корректирует возникающее при переотражении искажение фазового фронта. Эта технология обычно используется только в дорогих моделях, Pentax же применяет фазовое покрытие абсолютно во всех моделях биноклей с roof-призмой.

Наполнение азотом

Азот – газ без цвета, вкуса и запаха, который содержит очень мало влаги по сравнению с обычным воздухом. Наполнение биноклей и зрительных труб азотом препятствует конденсации влаги на внутренних поверхностях линз в случае резких перепадов температур. А благодаря тому, что давление азота в оптических приборах чуть превышает атмосферное, внутрь не проникает пыль и прочие мелкие частицы.

Внутренняя фокусировка

Функция внутренней фокусировки значительно увеличивает надежность бинокля. Она препятствует попаданию внутрь пыли и влаги, оберегая сложную оптическую конструкцию от внешних воздействий.

Большой рабочий отрезок окуляра

Рабочий отрезок окуляра — это максимальное расстояние от глаза до линзы окуляра бинокля при котором глаз еще может видеть все поле изображения. Оно особенно важно для удобства пользователя — чем больше отрезок, тем наблюдение вести комфортнее. Бинокли Pentax благодаря большому рабочему отрезку окуляра обеспечивают возможность наблюдения, не прижимая бинокль к глазам, что особенно важно для тех, кто носит очки.

Прочие характеристики