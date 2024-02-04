Конвертер Pentax 67 Rear Converter 2X (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00073162
Артикул : б/у-Ф1 КС 2024-02-04/02
Причина уценки:
без эксплуатации, из частной коллекции
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 138162
Фирменный двукратный телеконвертер для фотокамер Pentax 67 (сняты с производства в 2006 г.) в эксклюзивном косметическом состоянии. Это самая последняя версия данного телеконвертера для Pentax 67‖. Отличия от предыдущей версии незначительны, в целом телеконвертер доведён до совершенства. Выполнена внутритубусная оклейка чёрным бархатом вокруг линзоблока со стороны присоединяемого объектива, для полного исключения различных бликов и переотражений.
Фирменный переходник «PЕNTAХ ADAPTER K FOR 6X7 LENS» (не входит в данный комплект) позволяет использовать фотооптику Pentax 67, включая данный телеконвертер, на камерах Pentax K, к которым относится весь модельный ряд узкоплёночных (формат 24х36) фотоаппаратов Pentax.
Различные нефирменные переходники позволяют использовать фотооптику Pentax 67, включая данный телеконвертер, на фотокамерах различных систем и производителей, как плёночных, так и цифровых.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: без эксплуатации, из частной коллекции
s\n: 4126166
Комплектация: телеконвертер, фирменные «ASAHI PENTAX» передняя и задняя защитные крышки.
Гарантия 14 дней.
-----