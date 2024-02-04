Описание

Код товара: 138162

Фирменный двукратный телеконвертер для фотокамер Pentax 67 (сняты с производства в 2006 г.) в эксклюзивном косметическом состоянии. Это самая последняя версия данного телеконвертера для Pentax 67‖. Отличия от предыдущей версии незначительны, в целом телеконвертер доведён до совершенства. Выполнена внутритубусная оклейка чёрным бархатом вокруг линзоблока со стороны присоединяемого объектива, для полного исключения различных бликов и переотражений.

Фирменный переходник «PЕNTAХ ADAPTER K FOR 6X7 LENS» (не входит в данный комплект) позволяет использовать фотооптику Pentax 67, включая данный телеконвертер, на камерах Pentax K, к которым относится весь модельный ряд узкоплёночных (формат 24х36) фотоаппаратов Pentax.

Различные нефирменные переходники позволяют использовать фотооптику Pentax 67, включая данный телеконвертер, на фотокамерах различных систем и производителей, как плёночных, так и цифровых.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: без эксплуатации, из частной коллекции

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: 4126166

Комплектация: телеконвертер, фирменные «ASAHI PENTAX» передняя и задняя защитные крышки.



Гарантия 14 дней.

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