Объектив 50mm f/1.8 MC (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00071660
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-11-23
Причина уценки:
Царапинки и потёртости корпуса.
7 000 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Светосильный фиксированный объектив с мультипросветлением для плёночный и цифровых фотоаппаратов с байонетом М42.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, царапинки и потёртости корпуса.
Комплектация: крышки, фильтр.
Гарантия 14 дней.