Описание

Светосильный фиксированный объектив с мультипросветлением для плёночный и цифровых фотоаппаратов с байонетом М42.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, царапинки и потёртости корпуса.

Комплектация: крышки, фильтр.

Гарантия 14 дней.