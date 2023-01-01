Защитный кейс Peli G5RFW, с блокировкой RFID сигнала, черный
Код товара : УТ-00072243
Артикул : G5RFW-0100-BLKE
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 2 года
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Описание
Компактный, водонепроницаемый и ударопрочный кейс Peli G5 защитит ваши самые необходимые вещи. Кейс имеет цельнометаллический корпус, непроницаемый для RFID, а также уплотнительное кольцо и защелку, которые обеспечивают полную изоляцию от воды. Кейс полностью защищает банковские карты от физических повреждений, намокания и считывания электронными устройствами.
Внешняя оболочка изготовлена из прочного и легкого авиационного алюминия и снабжена шарнирными штифтами из нержавеющей стали. Внутри бумажника имеется ремешок из эластомера, а также сетчатый органайзер для хранения карт, денежных купюр и ключей. Снаружи имеется резиновый ремешок для хранения предметов, которые будут всегда под рукой.
Характеристики:
- Погружение на глубину: 1 метр на 30 минут
- Материал корпуса: авиационный алюминий
- Материал штифтов: нержавеющая сталь
- Внешние размеры: 2 x 7,6 x 12,7 см
- Внутренние размеры: 1,1 x 6,5 x 10,4 см
- Функция блокировки RFID
- Класс защиты: IP 67
Ограниченная пожизненная гарантия по истечению 2 лет, по запросу производителя.