Описание

Оригинальный защитный кейс Pelican. Водонепроницаемый (погружение на 1 метр), пыленепроницаемый, ударопрочный кейс. Без наполнителя (приобретается отдельно). Подходит для транспортировки различных видов электроники, фото- и видеотехники, другого точного оборудования. Серия Air отличается меньшим весом по сравнению с классическими кейсами Pelican, этого удалось добиться благодаря использованию новых видов полимеров (HPX²), которые являются собственной разработкой компании. 1607 Air относится к большим кейсам, внутренний объем 63 литра позволяет разместить много оборудования. Встроенные колеса и телескопическая ручка облегчают перевозку тяжелых грузов.

Кейс 1607 выпускается в 3 вариантах: с поролоновым наполнителем, без наполнителя и с 2 мягкими тканевыми сумками. Данная позиция – без наполнителя. Кейс закрывается на 2 защелки из АБС пластика, также есть 2 стальных проушины диаметром 8 мм для установки навесных замков. Автоматический клапан выравнивает давление снаружи и внутри кейса (актуально для авиаперевозок). Широкая боковая ручка удобна для ношения и укладки кейса на верхние полки. Благодаря пластиковому держателю для карточки кейс можно снабдить карточкой с подписью (данные владельца, содержимое кейса).

Положительная плавучесть составляет 80.7 кг

Температурный диапазон: от -51° до +71° С

Пыле- / водонепроницаемость: сертификация по стандарту IP67

Ударная защита:

падения на бетонный пол с высоты 1 м на все стороны и углы кейса

Кейсы Pelican производятся в США уже более 40 лет. Компания является пионером по производству ударопрочных водонепроницаемых кейсов из пластика, которые значительно легче, чем старые варианты ударопрочных кейсов из металла. Кейсы Pelican проходят самые строгие тесты в армии и полиции США, а также у экстренных служб и частных пользователей по всему миру. Pelican предоставляет ограниченную пожизненную гарантию на свои товары.

Кейсы Pelican Air появились в линейке продукции компании со второй половины 2010-х годов. В их корпусах используется особый вид полипропилена собственной разработки, названный HPX². Благодаря этой разработке кейсы Pelican Air приблизительно на 40% легче классических моделей Pelican, при том же уровне прочности.