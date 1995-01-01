Комплект перегородок Pelican 1607 AirDS для кейса 1607
Код товара : УТ-00064541
Артикул : 016070-4060-000E
Пожизненная гарантия Pelican
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Описание
Комплект перегородок Pelican 1607 AirDS включает 2 вставных сумки, набор мягких перегородок и крышку из ячеистого поролона. Верхняя сумка снабжена ручками и сеткой на молнии: сетка не дает оборудованию выпасть, если вы будете неаккуратно поднимать сумку из кейса. Множество коротких и длинных перегородок позволяет организовать внутреннее пространство так, как вам это нужно. 8 эластичных ремней с липучками позволяют плотно зафиксировать объекты в своих ячейках.
Полезная высота обеих сумок одинакова и составляет около 10 см, верхняя сумка укладывается внутрь нижней. Толщина стенок и разделителей составляет приблизительно 1.7 см.
- Внешние размеры в сборе: 53.5 x 40.2 x 29.5 см
- Общий вес комплекта: 1.3 кг