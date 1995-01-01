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    Комплект перегородок Pelican 1607 AirDS для кейса 1607

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    Код товара : УТ-00064541

    Артикул : 016070-4060-000E

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    40 150 ₽

    Пожизненная гарантия Pelican

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

    Доставка курьером бесплатно от 5 000₽

    Характеристики
    Описание
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    Описание

    Комплект перегородок Pelican 1607 AirDS включает 2 вставных сумки, набор мягких перегородок и крышку из ячеистого поролона. Верхняя сумка снабжена ручками и сеткой на молнии: сетка не дает оборудованию выпасть, если вы будете неаккуратно поднимать сумку из кейса. Множество коротких и длинных перегородок позволяет организовать внутреннее пространство так, как вам это нужно. 8 эластичных ремней с липучками позволяют плотно зафиксировать объекты в своих ячейках.

    Полезная высота обеих сумок одинакова и составляет около 10 см, верхняя сумка укладывается внутрь нижней. Толщина стенок и разделителей составляет приблизительно 1.7 см.

    • Внешние размеры в сборе: 53.5 x 40.2 x 29.5 см
    • Общий вес комплекта: 1.3 кг
    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.