Описание

Комплект перегородок Pelican 1607 AirDS включает 2 вставных сумки, набор мягких перегородок и крышку из ячеистого поролона. Верхняя сумка снабжена ручками и сеткой на молнии: сетка не дает оборудованию выпасть, если вы будете неаккуратно поднимать сумку из кейса. Множество коротких и длинных перегородок позволяет организовать внутреннее пространство так, как вам это нужно. 8 эластичных ремней с липучками позволяют плотно зафиксировать объекты в своих ячейках.

Полезная высота обеих сумок одинакова и составляет около 10 см, верхняя сумка укладывается внутрь нижней. Толщина стенок и разделителей составляет приблизительно 1.7 см.