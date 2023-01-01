Ударопрочный, герметичный и вместе с тем - необычайно легкий кейс Peli Air 1605 служит для защиты техники от любых вибрационных нагрузок и механических ударов. Все кейсы Peli Air проходят обязательные испытания на прочность и герметичность: заполненные кейсы роняют на бетонную поверхность с высоты 1,8 м всеми стенками и углами, погружают на глубину 1 м на 30 минут (IP67), роняют стальную арматуру весом 12,7 кг на все стенки с высоты 1 м.

Корпус кейса отлит из запатентованной легкой смолы HPX², которая в процессе производства образует сотовые структурные элементы, снижая вес корпуса, сохраняя при этом его долговечность и ударопрочность. Именно сотовые конструкционные элементы играют ключевую роль в конструкции кейсов Peli Air - они заменили многие твердые элементы в предыдущих конструкциях и это привело к значительной экономии веса.

Система специальных жестких перегородок TrekPak позволяет эффективно заполнить пространство в кейсе и надежно защитить все, что находится в нем. Панели сделаны из материала, имеющего жесткое гофрированное основание из пластика и мягкой поверхности, чтобы не оставались царапины на технике. Кроме набора для организации пространства в корпусе кейса, имеется специальный поропласт с рельефной структурой, помещаемый под крышку и жесткий лист пеноматериала для укладки в днище. Все эти материалы служат для сохранения содержимого кейса в случае удара и при иных воздействиях.

Характеристики: