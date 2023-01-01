Защитный кейс Peli 1605AirTP, WL/TP INSERT, с перегородками TrekPak, черный
Код товара : УТ-00072241
Артикул : 016050-0050-110E
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Описание
Ударопрочный, герметичный и вместе с тем - необычайно легкий кейс Peli Air 1605 служит для защиты техники от любых вибрационных нагрузок и механических ударов. Все кейсы Peli Air проходят обязательные испытания на прочность и герметичность: заполненные кейсы роняют на бетонную поверхность с высоты 1,8 м всеми стенками и углами, погружают на глубину 1 м на 30 минут (IP67), роняют стальную арматуру весом 12,7 кг на все стенки с высоты 1 м.
Корпус кейса отлит из запатентованной легкой смолы HPX², которая в процессе производства образует сотовые структурные элементы, снижая вес корпуса, сохраняя при этом его долговечность и ударопрочность. Именно сотовые конструкционные элементы играют ключевую роль в конструкции кейсов Peli Air - они заменили многие твердые элементы в предыдущих конструкциях и это привело к значительной экономии веса.
Система специальных жестких перегородок TrekPak позволяет эффективно заполнить пространство в кейсе и надежно защитить все, что находится в нем. Панели сделаны из материала, имеющего жесткое гофрированное основание из пластика и мягкой поверхности, чтобы не оставались царапины на технике. Кроме набора для организации пространства в корпусе кейса, имеется специальный поропласт с рельефной структурой, помещаемый под крышку и жесткий лист пеноматериала для укладки в днище. Все эти материалы служат для сохранения содержимого кейса в случае удара и при иных воздействиях.
Характеристики:
- Материал корпуса: сополимерный полипропилен
- Материал штифта: нержавеющая сталь
- Внутренние размеры: 66 x 35,6 x 21,3 см
- Внешние размеры: 73,3 x 42,6 x 23,2 см
- Глубина крышки: 5.1 см
- Глубина дна: 16.2 см
- Плавучесть: 50.8 кг
- Минимальная температура: -51 °C
- Максимальная температура: 71 °C
- Вес без наполнения: 4.2 кг
- Вес с перегородками: 5.2 кг
Ограниченная пожизненная гарантия по истечению 2 лет, по запросу производителя.