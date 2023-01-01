Описание

Защитный кейс Peli 1535 - это надежный и прочный кейс, который обеспечивает защиту оборудования от ударов, вибраций, пыли и влаги. Специальный органайзер имеет отделения на молниях для безопасного хранения предметов, карманы из прозрачной сетчатой ткани сохранят паспорта и кабели. Кроме того, при создании кейсов для путешествий PELI был сделан упор на универсальность. Кейс подходит для провоза в ручной клади большинства авиакомпаний.

При создании кейсов для путешествий PELI был сделан упор на универсальность. При необходимости, просто замените органайзеры на перегородки TrekPak, поропласт или комплект мягких перегородок, которые продаются отдельно. Замки-защелки Press and Pull, соответствующие стандартам TSA, были испытаны в экстремальных условиях. Они могут удержать крышку закрытой при небрежном обращении с багажом, но при этом вы сможете с легкостью их открыть. Замки TSA позволят инспекторам службы безопасности открыть ваш кейс PELI, не повреждая ни защелки, ни замки.

Отправляясь в путешествие, защитите себя от невзгод, уготованных для вас природой. Водонепроницаемые уплотнительные кольца и прочный, легкий материал HPX обеспечивают на 40% меньший вес по сравнению с аналогами из полимерных материалов, что позволяет сохранить ваши вещи в целости и сухости в пути, при этом передвигаясь со сверхзвуковой скоростью!

Преимущества:

Подходит для ручной клади

Выдвижная ручка

Проушины для навесных замков из нержавеющей стали

Держатель для визитных карточек

Бесшумные подшипники из нержавеющей стали в колесах кейса

Автоматический клапан выравнивания давления - уравновешивает внутреннее давление, не пропускает воду

Защелки системы Press and Pull с ключом TSA

Сетчатые карманы и отделения для хранения на молнии

Органайзеры для вещей

Сверхлегкий запатентованный полимер HPX2

Водонепроницаемый, ударопрочный, пылезащитный кейс

Сертификаты IP67 и MIL-SPEC

Характеристики:

Внешние размеры: 55.8 x 35.5 x 22.8 см

Внутренние размеры: 51.8 x 28.4 x 18.3 см

Материал корпуса: сополимерный полипропилен

Материал штифта: нержавеющая сталь

Материал спускного клапана: АБС пластик

Вес без наполнения: 4.7 кг

Вес с органайзером: 5.5 кг

Глубина крышки: 5.1 см

Глубина дна: 13.2 см

Минимальная температура: -51 °C

Максимальная температура: 71 °C

Ограниченная пожизненная гарантия по истечению 2 лет, по запросу производителя.