Описание

Оригинальный защитный кейс Pelican. Водонепроницаемый (погружение на 1 метр), плавучий, пыленепроницаемый, ударопрочный кейс с мягкими перегородками. Подходит для транспортировки различных видов электроники, фото- и видеотехники, другого точного оборудования. Серия Air отличается меньшим весом по сравнению с классическими кейсами Pelican, этого удалось добиться благодаря использованию новых видов полимеров (HPX²), которые являются собственной разработкой компании. 1535 Air – средний кейс с колесами, телескопической ручкой и 2 обычными ручками (верхняя + боковая) для переноски.

Кейс 1535 выпускается в разных вариантах, данная позиция идет с классическими мягкими разделителями на липучках. Разделители с мягким наполнителем можно расположить так, как того требует ваш комплект оборудования. Кейс закрывается на 2 защелки из АБС пластика, также есть 2 стальных проушины диаметром 8 мм для установки навесных замков. Автоматический клапан выравнивает давление снаружи и внутри кейса (актуально для авиаперевозок). Широкая ручка удобна для ношения и укладки кейса на верхние полки. Благодаря пластиковому держателю для карточки кейс можно снабдить карточкой с подписью (данные владельца, содержимое кейса).

Размеры Pelican 1535 Air позволяют брать этот кейс в качестве ручной клади в салон самолета (не у всех перевозчиков, уточняйте требования перед полетом).

Положительная плавучесть составляет 29.4 кг

Температурный диапазон: от -51° до +71° С

Пыле- / водонепроницаемость: сертификация по стандарту IP67

Ударная защита:

падения на бетонный пол с высоты 1 м на все стороны и углы кейса

падение стального стержня весом 6 кг с высоты 0.5 м на все стороны кейса

Кейсы Pelican производятся в США уже более 40 лет. Компания является пионером по производству ударопрочных водонепроницаемых кейсов из пластика, которые значительно легче, чем старые варианты ударопрочных кейсов из металла. Кейсы Pelican проходят самые строгие тесты в армии и полиции США, а также у экстренных служб и частных пользователей по всему миру. Pelican предоставляет ограниченную пожизненную гарантию на свои товары.

Кейсы Pelican Air появились в линейке продукции компании со второй половины 2010-х годов. В их корпусах используется особый вид полипропилена собственной разработки, названный HPX². Благодаря этой разработке кейсы Pelican Air приблизительно на 40% легче классических моделей Pelican, при практический таком же уровне прочности.