Модульный комплект разделителей TrekPak Pelican 1485TP KIT 014850-5050-110E предназначен для организации и защиты содержимого кейса от повреждений. Разделительная система TrekPak позволяет оптимизировать внутреннее пространство наиболее удобным образом. В комплект системы TrekPak включены разделительные полосы из плотного мягкого материала шириной 23 дюйма. Все необходимые инструменты поставляются в комплекте с набором TrekPak. Для использования комплекта достаточно нарезать полосы на фрагменты подходящего размера, разместить внутри кейса и соединить между собой при помощи U-образных фиксаторов.