Комплект разделителей Pelican 1485 TP KIT, TREKPAK DIV SET
Код товара : УТ-00071648
Артикул : 014850-5050-110E
14 дней
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Описание
Модульный комплект разделителей TrekPak Pelican 1485TP KIT 014850-5050-110E предназначен для организации и защиты содержимого кейса от повреждений.
Разделительная система TrekPak позволяет оптимизировать внутреннее пространство наиболее удобным образом.
В комплект системы TrekPak включены разделительные полосы из плотного мягкого материала шириной 23 дюйма.
Все необходимые инструменты поставляются в комплекте с набором TrekPak.
Для использования комплекта достаточно нарезать полосы на фрагменты подходящего размера, разместить внутри кейса и соединить между собой при помощи U-образных фиксаторов.