Описание

Кейс Peli Air 1485 с мягкими перегородками - это новая модель с очень легким прочный корпусом и надежной конструкцией.

Данная модель Peli Air поставляется с системой мягких перегородок в комплекте.

Перегородки из поропласта для кейса амортизируют внешние удары и вибрацию, а также гарантируют безопасность груза при перевозке в сложных условиях. Мягкие разделители легко организовать в корпусе кейса.

Специальное кольцо уплотнения обеспечивает защиту содержимого от воды и исключает проникновение пыли и грязи. Корпус кейса изготовлен по новейшим разработкам из сверхлегкого пластика HPX, который был создан компанией Peli специально для выпуска ударостойких кейсов линейки Air.

Высота 17,5 см

Длина 48,7 см

Ширина 32,5 см

Цвет черный

Объем 18,21 л

Наполнение с мягкими перегородками

Внешние размеры 48,7x32,5x17,5 см

Внутренние размеры 45,1x25,9x15,6 см

Вес без наполнения 2,1 кг

Вес с наполнением 2,4 кг

Этот кейс весьма удобен в перевозке благодаря габаритам - 48,7x32,5x17,5 см и небольшому весу - всего 2.4 кг.

Специальное кольцо уплотнения обеспечивает защиту содержимого от воды и исключает проникновение пыли и грязи. Корпус кейса изготовлен по новейшим разработкам из сверхлегкого пластика HPX, который был создан компанией Peli специально для выпуска ударостойких кейсов линейки Air.

В кейсе линейки Air сочетается прочность конструкции, долговечность и облегченный вес.