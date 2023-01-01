Защитный кейс Pelican 1485 Air, WL/WD, с мягкими перегородками, черный
Код товара : УТ-00071646
Артикул : 014850-0040-110E
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Описание
Кейс Peli Air 1485 с мягкими перегородками - это новая модель с очень легким прочный корпусом и надежной конструкцией.
Данная модель Peli Air поставляется с системой мягких перегородок в комплекте.
Перегородки из поропласта для кейса амортизируют внешние удары и вибрацию, а также гарантируют безопасность груза при перевозке в сложных условиях. Мягкие разделители легко организовать в корпусе кейса.
Специальное кольцо уплотнения обеспечивает защиту содержимого от воды и исключает проникновение пыли и грязи. Корпус кейса изготовлен по новейшим разработкам из сверхлегкого пластика HPX, который был создан компанией Peli специально для выпуска ударостойких кейсов линейки Air.
- Высота 17,5 см
- Длина 48,7 см
- Ширина 32,5 см
- Цвет черный
- Объем 18,21 л
- Наполнение с мягкими перегородками
- Внешние размеры 48,7x32,5x17,5 см
- Внутренние размеры 45,1x25,9x15,6 см
- Вес без наполнения 2,1 кг
- Вес с наполнением 2,4 кг
Этот кейс весьма удобен в перевозке благодаря габаритам - 48,7x32,5x17,5 см и небольшому весу - всего 2.4 кг.
Специальное кольцо уплотнения обеспечивает защиту содержимого от воды и исключает проникновение пыли и грязи. Корпус кейса изготовлен по новейшим разработкам из сверхлегкого пластика HPX, который был создан компанией Peli специально для выпуска ударостойких кейсов линейки Air.
В кейсе линейки Air сочетается прочность конструкции, долговечность и облегченный вес.