Кейс Peli Air 1485 предназначен для хранения и безопасной перевозки грузов чувствительных к повреждениям. Сверхлегкий усиленный корпус и ударопрочная конструкция - основные особенности линейки Peli Air. Кейс данной модели поставляется без поропласта (можно купить отдельно) в комплекте. Наполнитель для кейса необходим для создания амортизации и обеспечивает безопасность груза при перевозке в сложных условиях. Сверхлегкий кейс Peli Air 1485 без поропласта поставляется пустым без ложементов. Самый легкий в классе усиленный корпус и ударопрочная конструкция - основные особенности линейки Peli Air. Конструкционные особенности Peli Air 1485 Данный кейс имеет небольшой размер 48,7x32,5x17,5 см и вес всего 2,5 кг, это делает его весьма практичным при транспортировке. Специальное кольцо уплотнения обеспечивает полную герметичность и предотвращает попадание пыли. Корпус кейса сделан по новейшим разработкам из легкого и прочного пластика HPX, который был разработан компанией Peli специально для создания ударостойких кейсов линейки Air. Несмотря на легкость конструкции, кейс отличается защищенностью от ударов и долговечность