Защитный кейс Pelican 1485 Air NF, WL/NF, без наполнения, черный
Код товара : УТ-00071647
Артикул : 014850-0011-110E
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Описание
Кейс Peli Air 1485 предназначен для хранения и безопасной перевозки грузов чувствительных к повреждениям.
Сверхлегкий усиленный корпус и ударопрочная конструкция - основные особенности линейки Peli Air. Кейс данной модели поставляется без поропласта (можно купить отдельно) в комплекте.
Наполнитель для кейса необходим для создания амортизации и обеспечивает безопасность груза при перевозке в сложных условиях.
Сверхлегкий кейс Peli Air 1485 без поропласта поставляется пустым без ложементов.
Самый легкий в классе усиленный корпус и ударопрочная конструкция - основные особенности линейки Peli Air.
Конструкционные особенности Peli Air 1485
Данный кейс имеет небольшой размер 48,7x32,5x17,5 см и вес всего 2,5 кг, это делает его весьма практичным при транспортировке.
Специальное кольцо уплотнения обеспечивает полную герметичность и предотвращает попадание пыли.
Корпус кейса сделан по новейшим разработкам из легкого и прочного пластика HPX, который был разработан компанией Peli специально для создания ударостойких кейсов линейки Air. Несмотря на легкость конструкции, кейс отличается защищенностью от ударов и долговечность