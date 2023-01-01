Описание

Защитный кейс Peli 1400 - это надежный и прочный кейс, который обеспечивает защиту оборудования от ударов, вибраций, пыли и влаги. Он изготовлен из ударопрочного сополимерного полипропилена, а его оранжевый цвет обеспечивает устойчивость к коррозии и воздействию ультрафиолетовых лучей. Кейс способен выдержать падение с высоты 1,2 м, в модели установлен автоматический атмосферный клапан, который предназначен для выравнивания давления в случае резкого перепада высоты или температуры.

Внутри кейса расположен поропласт, который служит для дополнительной амортизации и защиты оборудования от ударов и вибраций. Кейс оснащен системой уплотнительных колец для обеспечения герметичности и защиты от пыли и влаги, а также замками-защелками для надежного закрытия. Кейс имеет удобные ручки для переноски и отверстия для опломбирования. Рельефная поверхность корпуса обеспечивает удобство обращения с кейсом, а соответствие военному стандарту MIL-STD-810G подтверждает его прочность и надежность.

Ручка для переноски с резиновым покрытием. Штифты выполнены из нержавеющей стали. В крышке закреплен рельефный поропласт, в днище - три слоя поропласта с адаптивной насечкой. Герметичность класса IP-67 обеспечивают надежные замки-защелки и водонепроницаемое уплотнительное кольцо. Возможно погружение с кейсом на ограниченную глубину.

Особенности:

Герметичность

Защита от пыли и воды

Уплотнительное кольцо по периметру корпуса

Защелки с двухшаговым механизмом открывания

Ручка удобной формы с прорезиненной поверхностью

Автоматический клапан уравновешивает внутреннее давление, предотвращая попадание воды внутрь корпуса при попадании кейса в воду

​Характеристики:

Материал корпуса: Полипропилен

Материал штифта: Нержавеющая сталь

Наполнение: с поропластом

Вес без наполнения: 1,8 кг

Вес с наполнением: 2,0 кг

Класс защиты: IP67

Объем: 8,99 л

Глубина дна: 10.2 см

Глубина крышки: 3 см

Внешние размеры: 34,0 x 29,5 x 15,2 см

Внутренние размеры: 30,0 x 22,5 x 13,2 см

Погружение: на 1 метр в течение 30 минут

Плавучесть в соленой воде с загрузкой: 9,1 кг

Температурный диапазон: от -40 до + 99 °C

Ограниченная пожизненная гарантия по истечению 2 лет, по запросу производителя.