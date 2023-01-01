Защитный кейс Peli 1400, WL/WF, с наполнением из поропласта, оранжевый
Код товара : УТ-00072244
Артикул : 1400-000-150E
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Гарантия 2 года
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Описание
Защитный кейс Peli 1400 - это надежный и прочный кейс, который обеспечивает защиту оборудования от ударов, вибраций, пыли и влаги. Он изготовлен из ударопрочного сополимерного полипропилена, а его оранжевый цвет обеспечивает устойчивость к коррозии и воздействию ультрафиолетовых лучей. Кейс способен выдержать падение с высоты 1,2 м, в модели установлен автоматический атмосферный клапан, который предназначен для выравнивания давления в случае резкого перепада высоты или температуры.
Внутри кейса расположен поропласт, который служит для дополнительной амортизации и защиты оборудования от ударов и вибраций. Кейс оснащен системой уплотнительных колец для обеспечения герметичности и защиты от пыли и влаги, а также замками-защелками для надежного закрытия. Кейс имеет удобные ручки для переноски и отверстия для опломбирования. Рельефная поверхность корпуса обеспечивает удобство обращения с кейсом, а соответствие военному стандарту MIL-STD-810G подтверждает его прочность и надежность.
Ручка для переноски с резиновым покрытием. Штифты выполнены из нержавеющей стали. В крышке закреплен рельефный поропласт, в днище - три слоя поропласта с адаптивной насечкой. Герметичность класса IP-67 обеспечивают надежные замки-защелки и водонепроницаемое уплотнительное кольцо. Возможно погружение с кейсом на ограниченную глубину.
Особенности:
- Герметичность
- Защита от пыли и воды
- Уплотнительное кольцо по периметру корпуса
- Защелки с двухшаговым механизмом открывания
- Ручка удобной формы с прорезиненной поверхностью
- Автоматический клапан уравновешивает внутреннее давление, предотвращая попадание воды внутрь корпуса при попадании кейса в воду
Характеристики:
- Материал корпуса: Полипропилен
- Материал штифта: Нержавеющая сталь
- Наполнение: с поропластом
- Вес без наполнения: 1,8 кг
- Вес с наполнением: 2,0 кг
- Класс защиты: IP67
- Объем: 8,99 л
- Глубина дна: 10.2 см
- Глубина крышки: 3 см
- Внешние размеры: 34,0 x 29,5 x 15,2 см
- Внутренние размеры: 30,0 x 22,5 x 13,2 см
- Погружение: на 1 метр в течение 30 минут
- Плавучесть в соленой воде с загрузкой: 9,1 кг
- Температурный диапазон: от -40 до + 99 °C
Ограниченная пожизненная гарантия по истечению 2 лет, по запросу производителя.