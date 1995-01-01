Малая сумка-несессер Peak Design Wash Pouch Small – идеальный спутник для тех, кто любит путешествовать налегке и берет только самое необходимое. Зубная щетка, бритва, шариковый дезодорант, базовая косметика – все это размещается внутри компактно и аккуратно благодаря 4 открытым и 2 закрытым карманам: кармашек для зубной щетки закрывается на магнитный замок, а кармашек для бритвы – на молнию. Сумка выполнена в виде полужесткой ракушки с каркасом из плотной EVA-пены, который держит форму и дополнительно защищает содержимое от ударов. Основной материал – водостойкий нейлон 200D Versa Shell, молнии #8 UltraZip также защищены от брызг, нити из СВМПЭ обладают высокой стойкостью к истиранию. Сумка широко раскрывается для удобного доступа ко всем предметам, сверху имеется небольшая ручка, а металлический крючок, спрятанный в отдельном наружном карманчике, позволяет подвесить ее на держатель для полотенец, полочку или какой-либо крючок в ванной комнате.

Внешне сумка выполнена в элегантном минималистичном дизайне – никаких лишних деталей, кроме небольшого декоративного ярлычка с логотипом компании. Все материалы, внутренние и наружные, устойчивы к появлению пятен. Сумку не рекомендуется стирать в машине, вместо этого ее лучше сполоснуть под струей воды и протереть салфеткой.

Прочные и экологичные материалы: нейлоновая ткань на 100% выполнена из вторично переработанного сырья и имеет одобрение Bluesign. Peak Design Wash Pouch Small прослужит вам долгие годы, если не десятилетия. Сумка выпускается в 2 размерах: стандартном (2.5 литра) и маленьком (1 литр).