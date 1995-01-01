Сумка-несессер Peak Design Wash Pouch – идеальный спутник в ваших путешествиях. Зубная щетка, бритва, шампунь, мыло, крема, дезодорант и все прочее размещается внутри компактно и аккуратно благодаря множеству кармашков разного размера. Сумка выполнена в виде полужесткой ракушки с каркасом из плотной EVA-пены, который держит форму и дополнительно защищает содержимое от ударов. Основной материал – водостойкий нейлон 200D Versa Shell, молнии #8 UltraZip также защищены от брызг, нити из СВМПЭ обладают высокой стойкостью к истиранию. Сумка широко раскрывается для удобного доступа ко всем предметам, сверху имеется широкая ручка, а металлический крючок, спрятанный в отдельном наружном карманчике, позволяет подвесить ее на держатель для полотенец или любую другую перекладину в ванной комнате.

Кармашек для зубной щетки располагается посередине и застегивается на магнитный замок, а для бритвы предусмотрен отдельный наружный карман на молнии. Все материалы, внутренние и наружные, устойчивы к появлению пятен, а подкладка внутренних карманов выворачивается наизнанку для удобства чистки. Сумку не рекомендуется стирать в машине, вместо этого ее лучше сполоснуть под струей воды и протереть салфеткой.

Прочные и экологичные материалы: нейлоновая ткань на 100% выполнена из вторично переработанного сырья и имеет одобрение Bluesign. Peak Design Wash Pouch прослужит вам долгие годы, если не десятилетия. Сумка выпускается в 2 размерах: стандартном (2.5 литра) и маленьком (1 литр).

Характеристики