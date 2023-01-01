Описание

Большая сумка типа «баул» для путешествий с большим количеством вещей: внутренний объем 65 литров. Снаружи выполнена из очень плотной синтетической ткани – нейлона 600D, на 100% из переработанных материалов. Двойное полиуретановое покрытие, водоотталкивающая пропитка, а также влагозащищенные молнии сохраняют все содержимое в сухости даже если вы попали под проливной дождь. Дно усилено подкладкой плотностью 900D. Сумка оснащена 2 съемными верхними ручками, которые можно также использовать в качестве плечевых лямок (сумка носится на спине как рюкзак) и широким плечевым ремнем.

Для организации вещей предусмотрено 4 внешних кармана на молнии и 2 внутренних сетчатых кармана. Сумка раскрывается на всю ширину, что облегчает размещение вещей. Внутренние ячейки для камеры и объективов не входят в базовый комплект: вы можете использовать вставные чехлы Camera Cube от Peak Design или чехлы от других производителей.