Peak Design Everyday Sling 6L – средняя сумка в серии. Она хорошо всего подходит для зеркальных или беззеркальных камер, включая полнокадровые, а также для складного квадрокоптера или повседневных вещей. Внутрь помещается камера с установленным объективом + еще 1-2 объектива или вспышка. Также отлично подходит в качестве повседневной городской сумки: телефон, планшет до 11", ключи, документы, очки, что-нибудь из еды и так далее. Можно носить как слинг (через плечо) или на поясе («кенгуру»). Внутреннее пространство организуется с помощью двух гибких разделителей и нескольких карманов для мелочей. В комплекте идут 2 ремня: с их помощью снаружи можно закрепить свернутую куртку-ветровку, зонтик или небольшой штатив.

Снаружи предусмотрен передний карман, куда можно положить телефон или небольшой блокнот. С обеих сторон сумки также есть проушины для крепления пряжки Peak Design Capture, которая обеспечивает надежное крепление для камеры на тот случай, когда вам необходимо освободить руки, но вы не хотите убирать фотоаппарат далеко.

Сумка очень удобна в повседневной жизни. На ремне находится металлическая пряжка, которая позволяет быстро отрегулировать его длину: просто потяните пряжку вверх, чтобы выбрать лишнее и плотнее прижать сумку к телу, или вниз, чтобы освободить ремень и перекинуть сумку со спины на грудь, когда вам нужно что-то из нее достать.

Peak Design Everyday Sling выполнена из прочного и плотного нейлонового каркаса (400D), стенки с мягким наполнителем защищают технику от случайных ударов, дно усилено еще более плотной тканью (900D). Для защиты от влаги применяется двойная ПВХ подкладка, водоотталкивающая (DWR) пропитка, а также молнии UltraZip с защитой от дождя. Вся ткань на 100% состоит из материалов вторичной переработки. Фурнитура частично алюминиевая, частично из стеклонаполненного нейлона.

Характеристики

Размеры внешние: 34 x 24 x 13 cм

34 x 24 x 13 cм Размеры внутренние: 28 x 21 x 11 cм

28 x 21 x 11 cм Материалы: нейлон 400D на 100% из переработанных материалов, с водоотталкивающей пропиткой, двойным полиуретановым покрытием

нейлон 400D на 100% из переработанных материалов, с водоотталкивающей пропиткой, двойным полиуретановым покрытием Вместимость: з еркальная полнокадровая камера (без батарейной ручки) с установленным объективом 70-200/2.8 - поперек, горизонтально, или с объективом 24-70/2.8 вертикально + отдельно 70-200/2.8, вспышка и мелкие аксессуары + планшет до 11"

еркальная полнокадровая камера (без батарейной ручки) с установленным объективом 70-200/2.8 - поперек, горизонтально, или с объективом 24-70/2.8 вертикально + отдельно 70-200/2.8, вспышка и мелкие аксессуары + планшет до 11" Вес: 0.78 кг

Комплектация