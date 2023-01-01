Сумка Peak Design The Everyday Sling 3L V2.0 Black, черная
Код товара : УТ-00057183
Артикул : BEDS-3-BK-2
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес
550 г (с внутренним разделителем), 450 г (без разделителя)
Вместимость
зеркальная или беззеркальная камера с объективом до 24-70 + 1-2 объектива или вспышка + мелкие аксессуары и штатив на внешнем креплении
Материалы
400D нейлон (100% из переработанного пластика), полиуретановая подкладка, водостойкие молнии UltraZip, DWR пропитка
Размеры внутренние
25 х 19 х 17 см
Описание
Компактная сумка Peak Design Everyday Sling 3L лучше всего подходит для современных беззеркальных камер (включая полнокадровые). Внутрь помещается камера с установленным объективом + еще 1-2 объектива или вспышка. Также отлично подходит в качестве повседневной городской сумки: телефон, ключи, документы, очки, что-нибудь из еды и так далее. Можно носить как слинг (через плечо) или на поясе («кенгуру»). Внутреннее пространство организуется с помощью одного гибкого разделителя и нескольких карманов для мелочей. В комплекте идут 2 ремня: с их помощью снаружи можно закрепить куртку, зонтик или небольшой штатив.
Снаружи предусмотрен передний карман, куда можно положить телефон или небольшой блокнот. С обеих сторон сумки также предусмотрены проушины для крепления знаменитой пряжки Peak Design Capture, которая обеспечивает наружное крепление для камеры на тот случай, когда вам необходимо освободить руки, но вы не хотите убирать фотоаппарат далеко.
Сумка очень удобна в повседневной жизни. На ремне находится металлический регулятор длины: просто потяните его вверх, чтобы прижать сумку ближе к телу, или вниз, чтобы перекинуть ее со спины на живот, когда вам нужно что-то достать или положить.
Peak Design Everyday Sling выполнена из прочного и плотного нейлонового каркаса (400D). Для защиты от влаги применяется двойная ПВХ подкладка, водоотталкивающая (DWR) пропитка, а также молнии UltraZip с защитой от дождя. Вся ткань на 100% состоит из переработанных материалов. Фурнитура алюминиевая, спереди небольшие декоративные элементы из кожи.