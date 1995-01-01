Компактная сумка Peak Design Everyday Sling 3L лучше всего подходит для современных беззеркальных камер (включая полнокадровые). Внутрь помещается камера с установленным объективом + еще 1-2 объектива или вспышка. Также отлично подходит в качестве повседневной городской сумки: телефон, ключи, документы, очки, что-нибудь из еды и так далее. Можно носить как слинг (через плечо) или на поясе («кенгуру»). Внутреннее пространство организуется с помощью одного гибкого разделителя и нескольких карманов для мелочей. В комплекте идут 2 ремня: с их помощью снаружи можно закрепить куртку, зонтик или небольшой штатив.

Снаружи предусмотрен передний карман, куда можно положить телефон или небольшой блокнот. С обеих сторон сумки также предусмотрены проушины для крепления знаменитой пряжки Peak Design Capture, которая обеспечивает наружное крепление для камеры на тот случай, когда вам необходимо освободить руки, но вы не хотите убирать фотоаппарат далеко.

Сумка очень удобна в повседневной жизни. На ремне находится металлический регулятор длины: просто потяните его вверх, чтобы прижать сумку ближе к телу, или вниз, чтобы перекинуть ее со спины на живот, когда вам нужно что-то достать или положить.

Peak Design Everyday Sling выполнена из прочного и плотного нейлонового каркаса (400D). Для защиты от влаги применяется двойная ПВХ подкладка, водоотталкивающая (DWR) пропитка, а также молнии UltraZip с защитой от дождя. Вся ткань на 100% состоит из переработанных материалов. Фурнитура алюминиевая, спереди небольшие декоративные элементы из кожи.

Характеристики