Cамая большая сумка в серии The Everyday Sling от Peak Design. Она хорошо всего подходит для зеркальных или беззеркальных камер, включая полнокадровые, а также для ношения складного квадрокоптера типа DJI Mavic или повседневных вещей. Внутрь помещается камера с установленным объективом (24-70/2.8 вертикально, 70-200/2.8 на камере – горизонтально, отдельно от камеры – вертикально) + еще 1-2 объектива или дополнительный объектив + вспышка. В отсек для ноутбука помещается Macbook Pro 14" и аналогичные по размерам ноутбуки 13-14". Также отлично подходит в качестве повседневной городской сумки. Внутреннее пространство организуется с помощью двух гибких разделителей и нескольких карманов для мелочей. В комплекте идут 2 ремня: с их помощью снаружи можно закрепить свернутую куртку, зонтик или небольшой штатив.

Снаружи спереди имеется широкий карман на молнии, куда можно положить телефон, блокнот или документы. С обеих сторон сумки также предусмотрены проушины для крепления пряжки Peak Design Capture (для ношения камеры). Сумка очень удобна в повседневной жизни. На ремне находится металлическая пряжка, которая позволяет быстро отрегулировать его длину: просто потяните пряжку вверх, чтобы выбрать лишнее и плотнее прижать сумку к телу, или вниз, чтобы освободить ремень и перекинуть сумку со спины на грудь, когда вам нужно что-то из нее достать. Когда вы отправляетесь в путешествие, The Everyday Sling 10L можно закрепить на ручке вашего дорожного чемодана.

Peak Design Everyday Sling выполнена из прочного и плотного нейлонового каркаса (400D), дно усилено еще более плотной тканью (900D). Для защиты от влаги применяется двойная ПВХ подкладка, водоотталкивающая (DWR) пропитка, а также молнии UltraZip с защитой от дождя. Вся ткань на 100% состоит из материалов вторичной переработки. Фурнитура частично алюминиевая, частично из стеклонаполненного нейлона.

Сумки The Everyday Sling V3 функционально ничем не отличаются от версии V2. Производитель не уточняет, но (по неофициальным данным) изменения коснулись отдельных материалов, использующихся в производстве: в третьей версии в качестве водоотталкивающей пропитки больше не применяются материалы из группы ПФАС (полифторалкильные соединения). По данным последних научных исследований, они были признаны опасными для человека и окружающей среды.

Характеристики