Сумка Peak Design The Everyday Sling 10L V2.0, черная
Код товара:УТ-00049923
Артикул:BEDS-10-BK-2
Товар не найден
Характеристики
Вес0.88 кг
Вместимость отсека для камерыКамера и 2-3 объектива / вспышки
Карман для электроникиНоутбук 13-14"
ОсобенностиЧехол от дождя
Размеры внешние42 cм x 25.5 cм x 14 cм
Размеры внутренние31.5 cм x 25 cм x 10.2 cм
ВместимостьКорпус беззеркальной камеры + 3-4 дополнительных объектива и аксессуары
ЦветЧерный
МатериалВыполнена из 100% переработанной нейлоновой ткани плотностью 400 денье с водотталкивающей пропиткой, двойным полиуретановым покрытием
Описание
Легкая фотосумка Peak Design The Everyday Sling 10L V2.0 – идеальный компаньон для минималистичной повседневной переноски фотоаппаратуры.
Мягкий ремешок Sling через плечо оснащен быстрым регулятором, который можно ослабить или затянуть при желании. Водонепроницаемый UltraZip обеспечивает быстрый доступ внутрь, а разделители FlexFold обеспечивают мгновенную организацию пространства внутри и защиты. Внутренние эластичные карманы для мелких предметов. Водонепроницаемый корпус обеспечивает безопасность вашего снаряжения.
Может вместить в себя kit и является идеальной минималистской сумкой для ноутбука 13 ".