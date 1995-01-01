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Сумка Peak Design The Everyday Sling 10L V2.0, черная

  • The Everyday Sling 10L V2.0, черная
  • The Everyday Sling 10L V2.0, черная
  • The Everyday Sling 10L V2.0, черная
  • The Everyday Sling 10L V2.0, черная
  • The Everyday Sling 10L V2.0, черная
  • The Everyday Sling 10L V2.0, черная
  • The Everyday Sling 10L V2.0, черная
  • The Everyday Sling 10L V2.0, черная
  • The Everyday Sling 10L V2.0, черная
  • The Everyday Sling 10L V2.0, черная
  • The Everyday Sling 10L V2.0, черная
  • The Everyday Sling 10L V2.0, черная
  • The Everyday Sling 10L V2.0, черная
Код товара:УТ-00049923
Артикул:BEDS-10-BK-2

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Легкая фотосумка Peak Design The Everyday Sling 10L V2.0 – идеальный компаньон для минималистичной повседневной переноски фотоаппаратуры.
Мягкий ремешок Sling через плечо оснащен быстрым регулятором, который можно ослабить или затянуть при желании. Водонепроницаемый UltraZip обеспечивает быстрый доступ внутрь, а разделители FlexFold обеспечивают мгновенную организацию пространства внутри и защиты. Внутренние эластичные карманы для мелких предметов. Водонепроницаемый корпус обеспечивает безопасность вашего снаряжения.
Может вместить в себя kit и является идеальной минималистской сумкой для ноутбука 13 ".