Описание

Легкая фотосумка Peak Design The Everyday Sling 10L V2.0 – идеальный компаньон для минималистичной повседневной переноски фотоаппаратуры.

Мягкий ремешок Sling через плечо оснащен быстрым регулятором, который можно ослабить или затянуть при желании. Водонепроницаемый UltraZip обеспечивает быстрый доступ внутрь, а разделители FlexFold обеспечивают мгновенную организацию пространства внутри и защиты. Внутренние эластичные карманы для мелких предметов. Водонепроницаемый корпус обеспечивает безопасность вашего снаряжения.

Может вместить в себя kit и является идеальной минималистской сумкой для ноутбука 13 ".