Сумка Peak Design The Everyday Sling 10L V2.0, черная
Код товара : УТ-00049923
Артикул : BEDS-10-BK-2
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес
0.88 кг
Вес (брутто), г
0.880
Вместимость
Корпус беззеркальной камеры + 3-4 дополнительных объектива и аксессуары
Материал
Выполнена из 100% переработанной нейлоновой ткани плотностью 400 денье с водотталкивающей пропиткой, двойным полиуретановым покрытием
Размеры внутренние
31.5 cм x 25 cм x 10.2 cм
Описание
Легкая фотосумка Peak Design The Everyday Sling 10L V2.0 – идеальный компаньон для минималистичной повседневной переноски фотоаппаратуры.
Мягкий ремешок Sling через плечо оснащен быстрым регулятором, который можно ослабить или затянуть при желании. Водонепроницаемый UltraZip обеспечивает быстрый доступ внутрь, а разделители FlexFold обеспечивают мгновенную организацию пространства внутри и защиты. Внутренние эластичные карманы для мелких предметов. Водонепроницаемый корпус обеспечивает безопасность вашего снаряжения.
Может вместить в себя kit и является идеальной минималистской сумкой для ноутбука 13 ".