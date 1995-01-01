Сумка Peak Design The Everyday Sling 10L V2.0, черная

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Код товара: УТ-00049923 Артикул: BEDS-10-BK-2 Код товара: УТ-00049923 Артикул: BEDS-10-BK-2 Вес 0.88 кг Вместимость отсека для камеры Камера и 2-3 объектива / вспышки Карман для электроники Ноутбук 13-14" Особенности Чехол от дождя Размеры внешние 42 cм x 25.5 cм x 14 cм Размеры внутренние 31.5 cм x 25 cм x 10.2 cм Вместимость Корпус беззеркальной камеры + 3-4 дополнительных объектива и аксессуары Цвет Черный Материал Выполнена из 100% переработанной нейлоновой ткани плотностью 400 денье с водотталкивающей пропиткой, двойным полиуретановым покрытием Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес 0.88 кг Вместимость отсека для камеры Камера и 2-3 объектива / вспышки Карман для электроники Ноутбук 13-14" Особенности Чехол от дождя Размеры внешние 42 cм x 25.5 cм x 14 cм Размеры внутренние 31.5 cм x 25 cм x 10.2 cм Вместимость Корпус беззеркальной камеры + 3-4 дополнительных объектива и аксессуары Цвет Черный Материал Выполнена из 100% переработанной нейлоновой ткани плотностью 400 денье с водотталкивающей пропиткой, двойным полиуретановым покрытием Описание Легкая фотосумка Peak Design The Everyday Sling 10L V2.0 – идеальный компаньон для минималистичной повседневной переноски фотоаппаратуры.

Мягкий ремешок Sling через плечо оснащен быстрым регулятором, который можно ослабить или затянуть при желании. Водонепроницаемый UltraZip обеспечивает быстрый доступ внутрь, а разделители FlexFold обеспечивают мгновенную организацию пространства внутри и защиты. Внутренние эластичные карманы для мелких предметов. Водонепроницаемый корпус обеспечивает безопасность вашего снаряжения.

Может вместить в себя kit и является идеальной минималистской сумкой для ноутбука 13 ". Видео Наш обзор

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