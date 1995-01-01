Outdoor Backpack 18L – уменьшенная версия 25-литрового рюкзака Peak Design, который был представлен ранее. Данная модель отлично подойдет детям от 10 лет, а также взрослым, кто ищет небольшой рюкзак для прогулок в течение дня. Он очень легкий (всего 1 кг), и при этом достаточно вместительный: сюда подойдут 2 размера вставных сумок Camera Cube, X-Small или Smedium (можно разместить оба, но без пространства для других вещей). Да, сумку для камеры необходимо приобрести отдельно: выберите тот вариант, который лучше подходит под ваш набор техники, и зафиксируйте его внутри рюкзака с помощью специальных клипс.

Для личных вещей можно использовать такие вставки как Peak Design Packing Cube, Shoe Pouch, Wash Pouch, Tech Pouch – все они доступны на выбор в разных цветах и размерах. Конечно, можно и просто положить внутрь вещи, как в обычный повседневный рюкзак.

Широкие и мягкие лямки снимают нагрузку с рук и плеч, распределяя ее по большей части тела, при этом спереди на них располагаются довольно объемные сетчатые кармашки, в которые поместится смартфон или, например, пара фитнес-батончиков для быстрого перекуса. На лямках предусмотрены и точки крепления для пряжки Capture Camera Clip (продается отдельно), позволяющей носить камеру на груди – для максимально быстрого и удобного доступа. Поясной ремень Hip Belt можно приобрести отдельно.

Рюкзак обладает высокой износостойкостью и хорошей защитой от осадков благодаря нейлоновой ткани Terra Shell™ 210D рипстоп, которая на 100% состоит из переработанных материалов и одобрена Bluesign. Полиуретановая подкладка и водоотталкивающая пропитка (без ПФАС химии) также способствуют тому, чтобы ваши вещи оставались сухими. А для случаев, когда вы попадаете под затяжной дождь, рекомендуется приобрести отдельный чехол-дождевик: оригинальный от Peak Design или универсальный (можно найти в магазинах для туризма и спорта).

Спинка рюкзака откидывается на все 180°, что значительно упрощает упаковку и доступ к уже уложенным вещам. Внутри на ней имеется карман для небольшого ноутбука (до 13"), планшета или питьевой системы (гидратора). Отдельного лючка для питьевой системы здесь не предусмотрено, но трубку можно провести между 2 машинками молнии.

2 вместительных внешних эластичных кармана по бокам хорошо подходят для емкостей с напитками, туристических штативов, треккинговых палок и так далее, при этом рюкзак всегда выглядит аккуратно и не выглядит неряшливо (лишние болтающиеся ремешки и тому подобные вещи). Дополнительные шнуры с креплением Cord Hook и 2 эластичные петли Gear Loops предоставляют широкие возможности для внешнего крепления габаритных вещей: например, свернутой куртки или туристического коврика. Направляющие Cord Rails обеспечивают точки крепления по всему периметру рюкзака. Вы даже можете прикрепить снаружи чехлы Ultralight Packing Cube, если потребуется дополнительный объем для вещей.

Производство Peak Design Outdoor Backpack сертифицировано по стандартам Fair Trade и на 100% углеродно-нейтрально.

Характеристики

Размеры внешние: 47.6 х 27.5 х 15.5 см

47.6 х 27.5 х 15.5 см Размеры внутренние: 47.1 х 27 х 15 см

47.1 х 27 х 15 см Материалы: рипстоп-нейлон Terra Shell 210D, полиуретановая подкладка, водоотталкивающая пропитка (без ПФАС), шнуровка из СВМПЭ (сверхвысокомолекулярного полиэтилена), молнии с влагозащитой UltraZip #5 и #8

рипстоп-нейлон Terra Shell 210D, полиуретановая подкладка, водоотталкивающая пропитка (без ПФАС), шнуровка из СВМПЭ (сверхвысокомолекулярного полиэтилена), молнии с влагозащитой UltraZip #5 и #8 Вместимость: зависит от вставки: X-Small – компактная или беззеркальная камера APS-C формата с 1-2 объективами, Smedium – зеркальная или беззеркальная камера с 4-5 объективами среднего размера; ноутбук до 13"

зависит от вставки: X-Small – компактная или беззеркальная камера APS-C формата с 1-2 объективами, Smedium – зеркальная или беззеркальная камера с 4-5 объективами среднего размера; ноутбук до 13" Вес: 1 кг (рюкзак без вставок)

Комплектация