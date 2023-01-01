Описание

Большой повседневный рюкзак для города и путешествий. Вмещает зеркальную или беззеркальную камеру с 3-6 объективами, а также ноутбук 15-16" и большой планшет (вплоть до iPad Pro 12.9). Продвинутый дизайн совмещает все, что вы когда-либо хотели получить от городского рюкзака: стильный современный вид, удобный доступ к вещам и технике с обеих сторон, безопасность (язычки молний застегиваются для защиты от воровства), верхнее отделение для личных вещей, легко расширяемое на 8 литров при необходимости. Настраиваемые перегородки быстро складываются и раскладываются для объемных или небольших предметов. Секретный внутренний кармашек на магните для документов и ценных вещей.

Второе поколение The Everyday Backpack отличается следующими вещами:

усовершенствованы лямки: рюкзак комфортно носится независимо от вашего роста и ширины плеч

новые молнии Ultra Zip с устойчивой к истиранию прошивкой служат намного дольше

добавлены ремни для внешнего крепления габаритных вещей, таких как велосипедный шлем или коврик

увеличенные карманы для ноутбука и планшета

небольшие улучшения эргономики

Отличительной особенностью The Everyday Backpack V2 является его многофункциональность: он легко приспосабливается для фотосъемки, учебы, прогулок, спортзала, превращается в велорюкзак или рюкзак для мотоциклиста, и во всех случаях выглядит современно и красиво.

Уникальным элементом дизайна являются 4 магнитные скобы MagLatch, на которые застегивается верхний клапан: рюкзак можно закрыть на любую из них, таким образом увеличивая полезное пространство или, наоборот, сжимая рюкзак, чтобы он занимал меньше места. Внутреннее пространство организуется с помощью 3 горизонтальных перегородок, которые идут на всю ширину рюкзака. Перегородки достаточно тонкие, чтобы не отнимать полезный объем, но плотная EVA пена не допускает повреждение хрупкой техники. Перегородки крепятся на липучках (велкро), что позволяет отрегулировать их по высоте, или просто вытащить, когда они не требуются. Каждая из перегородок может образовать от 1 до 3 индивидуальных ячеек, итого до 9 предметов могут располагаться внутри, не соприкасаясь друг с другом. Перегородки также можно располагать вертикально. При необходимости вы можете извлечь их все, сделав рюкзак однообъемным. 2 больших органайзера на боковых дверцах предназначены для мелочей – от аккумуляторов до зубных щеток. Ноутбук, планшет и документы убираются в отдельный карман у спинки. Интересная особенность: глубина кармана для ноутбука регулируется, так что если вы используете компактный ноутбук типа MacBook Air, вы можете поднять немного поднять дно кармана, чтобы было удобнее доставать ноутбук.

Внешние открытые боковые карманы не торчат по сторонам, но при этом легко вмещают компактный штатив, литровый термос или бутылку вина. Длинные объекты можно дополнительно зафиксировать с помощью извлекаемого ремешка, который хранится в кармане. Также в боковом кармане находится шнурок с фирменным «якорем» для ключей. В плечевых лямках размещены небольшие магниты, которые прижимают их к спинке, когда вы несете рюкзак за боковые ручки, укладываете его на полку или везете, надев на ручку дорожного чемодана. Нагрудная стяжка застегивается одной рукой, она регулируется по высоте и может быть полностью снята при желании. Поясной ремень у второго поколения идет в качестве аксессуара, который приобретается отдельно.

2 скрытых ремешка, которые спрятаны в небольшом кармане спереди снизу, предназначены для крепления крупных предметов (таких как большой штатив, коврик, палатка, велошлем и так далее). Их можно использовать параллельно или крест накрест. Широкая ручка сверху и 2 дополнительные ручки по бокам облегчают ношение рюкзака в транспорте, укладывание на верхние полки и так далее.

Снаружи рюкзак выполнен из нейлона 400D (на 100% из переработанного пластика), который на ощупь напоминает хлопок, но гораздо прочнее и устойчивее к износу. Дно дополнительно усилено: 900D нейлон. Водоотталкивающая DWR пропитка, двойное полиуретановое покрытие ткани, а также влагостойкие молнии обеспечивают надежную защиту от осадков без необходимости использовать отдельные чехлы-дождевики.