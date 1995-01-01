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Чехол Peak Design Tech Pouch Small, цвет Midnight, для аксессуаров

  • Tech Pouch Small, цвет Midnight, для аксессуаров
  • Tech Pouch Small, цвет Midnight, для аксессуаров
  • Tech Pouch Small, цвет Midnight, для аксессуаров
  • Tech Pouch Small, цвет Midnight, для аксессуаров
  • Tech Pouch Small, цвет Midnight, для аксессуаров
  • Tech Pouch Small, цвет Midnight, для аксессуаров
  • Tech Pouch Small, цвет Midnight, для аксессуаров
  • Tech Pouch Small, цвет Midnight, для аксессуаров
  • Tech Pouch Small, цвет Midnight, для аксессуаров
  • Tech Pouch Small, цвет Midnight, для аксессуаров
  • Tech Pouch Small, цвет Midnight, для аксессуаров
Код товара:УТ-00089200
Артикул:BTP-S-MN-1

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Peak Design Tech Pouch Small – небольшой чехол-органайзер повседневных мелочей и аксессуаров. Беспроводные наушники, зарядное устройство, кабели, карты памяти, флешки, ручка или карандаш Apple Pencil – для всего этого здесь можно найти место. 4 открытых кармана, 1 закрытый (на молнии) и эластичные ячейки для мелочей позволяют расположить вещи так, чтобы они не терлись, не царапались и не бились друг о друга во время ношения. Две веревочные петли дают возможность прикрепить к чехлу кистевой или плечевой ремень: можно использовать как оригинальные ремни Peak Design, так и любые другие ремешки с карабинами. Между петлями предусмотрена небольшая верхняя ручка.

Peak Design Tech Pouch V2.0 выполнен в форме полужесткой ракушки из влагостойкого 400D нейлона Versa Shell с пропиткой C0 DWR и закрывается на влагозащищенную молнию #8 UltraZip, поэтому вы можете не переживать за сохранность своих вещей даже под сильным дождем. Чехол широко открывается для удобства доступа к вещам и стоит вертикально на любой ровной поверхности, не заваливаясь на бок. Благодаря водоотталкивающим свойствам нейлона, чехол практически не пачкается, а при необходимости его можно просто промыть под струей воды (машинная стирка не рекомендуется). Экологически чистые материалы: нейлон на 100% состоит из переработанного вторсырья, а ткани и экстерьера, и подкладки имеют одобрение Bluesign.

Обратите внимание: ремень не входит в комплект.

Характеристики

  • Размеры внешние: 24 х 11.5 х 9 см
  • Размеры внутренние: 23 х 10.5 х 8 см
  • Материалы: Versa Shell 400D нейлон, молния #8 UltraZip, водоотталкивающая пропитка C0 DWR, подкладка: нейлон и полиэстер
  • Вместимость: мелкие аксессуары, полезный объем 1 литр
  • Вес: 195 г