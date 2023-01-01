Рюкзак Peak Design Travel Backpack 45L Sage, зеленый
Код товара : УТ-00040058
Артикул : BTR-45-SG-1
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес
2.05 кг
Вес (брутто), г
2.050
Вместимость
30 / 35 / 45 литров свободного пространства
Материал
нейлон 400D + полиэстер, с водоотталкивающей DWR пропиткой, EVA пена
Размеры внутренние
53.3 х 33 х 16.5 см (стандарт), 53.3 х 33 х 19 см (максимальный), 53.3 х 33 х 14 см (сжатый)
Описание
Travel Backpack – рюкзак Peak Design, созданный специально для путешествий. Путешествия всегда разные: когда-то вам потребуется больше места для одежды, в другой раз вы захотите взять больше фототехники. Сам рюкзак внутри пуст, внутреннее пространство организуется с помощью дополнительных чехлов: Camera Cube, Packing Cube, Tech Pouch, Wash Pouch, Shoe Pouch. Конечно, вы можете использовать и свои собственные. В стандартном виде рюкзак предоставляет 35 литров полезного объема, это пространство можно расширить до 45 литров, расстегнув компрессионные молнии, или, наоборот, сжать до 30 литров – когда вы выложили часть вещей в отеле и пошли гулять по городу. В стандартном 35-литровом виде рюкзак проходит требования к ручной клади большинства авиакомпаний. Конечно, вы можете использовать его и как большой повседневный рюкзак: для работы, учебы, спортзала и так далее.
Доступ к основному отделению предоставляется с любой из сторон: со спинки, с боков или спереди. Молнии, которые вы не используете, легко блокируются для защиты от воровства (показано на видео). Металлические кольца позволяют навесить снаружи 1 или 2 замка, чтобы обезопасить себя еще надежнее. Внутри на спинке располагается карман для 15" ноутбука. Переднее отделение оснащено органайзером в виде больший и маленьких карманов для различных мелочей. Туда же легко помещается 1-2 сложенных рубашки. Стенку переднего отделения можно убрать, если вам больше нравится доступ спереди, а не через спинку.
Снаружи располагаются 2 боковых открытых кармана, каждый из которых надежно вмещает литровый термос, большую бутылку воды или штатив. С обратной стороны в каждый из них встроен потайной карман на молнии. Спереди-сверху имеется небольшой карман для очков или документов. В комплекте идут два ремешка для навешивания негабаритных вещей с любой из сторон: сверху, снизу, спереди, с боков. Вы можете использовать дополнительные ремешки (Peak Design или других производителей), чтобы навесить еще больше. Таким образом можно легко прицепить к рюкзаку палатку, туристический коврик, большой штатив, свернутую куртку и так далее.
Поясной ремень убирается под спинку, как и плечевые лямки (при необходимости). На ремень легко крепятся дополнительные чехлы Range Pouch или металлическая пряжка Capture. Нагрудная стяжка также имеется, она регулируется по высоте и легко застегивается / расстегивается одной рукой.
На спинке, боках и сверху предусмотрены ручки для ношения рюкзака любым удобным способом или фиксации на телескопической ручке дорожного чемодана.
В качестве ткани используется плотный, стойкий к разрыву, водонепроницаемый нейлон 400D с двусторонним полиуретановым покрытием. Молнии также защищены от дождя. Для дополнительной защиты можно приобрести отдельный чехол-дождевик Rain Fly.
Peak Design Travel Backpack 45L – это большой, комфортный, надежный и стильно выглядящий рюкзак, для путешествий и повседневного использования.