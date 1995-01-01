Описание

Предназначен для творческого и активного человека. Разработан для размещения 2-х полнокадровой DSLR камер с 3-6 объективами. Специальный рукав для переноски вмещает 16-дюймовый ноутбук и 11-дюймовый планшет. Три разделителя накладки FlexFold могут быть сконфигурированы так, чтобы создавать кубики и сквозные проходы для защиты различных комбинаций камер и линз среди других типов устройств. Система MagLatch позволяет вам расширять сумку, если вы несете дополнительную экипировку. Двойные наружные боковые карманы и компрессионный ремень могут удерживать штатив, зонтик или бутылку с водой, надежно прикрепленную к вашему рюкзаку.

Рюкзак, который адаптируется к постоянно меняющимся задачам, образу жизни и окружающей среде. Everyday Backpack был создан командой дизайнеров, инженеров и фотографов для удовлетворения потребностей творческих, предприимчивых людей.

У рюкзака непревзойденная доступность к вашим вещам, возможность расширения пространства внутри и организация. Запатентованный замок MagLatch обеспечивает быстрый верхний доступ, с возможностью двойной боковой загрузки через две боковые водостойкие застежки-молнии. Огромный потенциал для переноски снаружи рюкзака возможен благодаря разносторонней системе крепления на ремни и двум расширяемым внешним боковым карманам.

Рюкзак в равной степени подходит для ежедневных поездок в городе и для длительного путешествия. Бесконечно конфигурируемые FlexFold разделители хранят фотоаппаратуру или повседневный набор вещей организованно, а не как обычно навалом на дне сумки. Внутри мягкие карманы для аксессуаров хранят мелкие предметы.

Выделенный отсек для 15"ноутбука, планшета и бумаг. Ремешки не болтаются, помещается вся возможная техника на каждый день, а внешний вид чист и лаконичен.