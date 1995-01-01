Культовый, отмеченный наградами рюкзак для повседневного использования и фотосъемки, обновленный Everyday Backpack создан с учетом удобства доступа, организации, вместительности и защиты. Уникальная магнитная фурнитура MagLatch обеспечивает молниеносный доступ сверху, также предусмотрен доступ с обеих сторон через клапаны с водонепроницаемыми молниями UltraZips.

3 настраиваемых внутренних разделителя на липучках FlexFold, располагающихся поперек рюкзака, позволяют создать до 9 индивидуальных ячеек для организации и защиты вещей, включая хрупкую фототехнику и другую электронику. Специальные отделения для ноутбука до 15" (включая MacBook Pro 16"), планшета или документов, а также множество внутренних карманов для различных мелочей, таких как USB кабели, зарядные устройства, флешки, карты памяти и так далее. Плотный нейлон 400D (на 100% из переработанного вторсырья, сертификация Bluesign) с двойной полиуретановой подкладкой и водоотталкивающей DWR пропиткой формирует жесткий внешний каркас, который обеспечивает превосходную сохранность содержимого. Дно усилено еще более плотной тканью (900D).

Негабаритные вещи, такие как, например, велосипедный шлем, свернутая куртка или туристический коврик, можно закрепить снаружи с помощью 2 длинных и 2 коротких ремней (в комплекте). Боковые карманы растягиваются для размещения бутылки воды, термоса или штатива. Специальный ремень, идущий по спинке сверху вниз, позволяет с легкостью закрепить рюкзак на ручке дорожного чемодана (в горизонтальном положении), когда вы путешествуете далеко. Полностью оригинальная фурнитура, минимум болтающихся лямок – стильный минималистичный вид для современного городского рюкзака, ничего лишнего.

Оригинальный дизайн верхнего клапана с магнитными замками: если вы не берете с собой много вещей, то верхнее отделение можно сжать, а если нужно дополнительное пространство – расширить (общий объем от 17 до 20 литров).

Комфортное ношение: широкие лямки с мягким внутренним уплотнителем, вентиляционные подушки на спине, регулируемая по высоте нагрудная стяжка, мягкая верхняя ручка и две боковых ручки для удобства укладки на верхние полки.

Максимальная экологичность: 100% карбон-нейтральное производство, сертификация Bluesign и Fair Trade.

Характеристики