Рюкзак Peak Design The Everyday Backpack 20L V2.0, черный
Код товара : УТ-00049919
Артикул : BEDB-20-BK-2
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес
2,01 кг
Вес (брутто), г
2.010
Вместимость
минимальный - 17 литров, максимальный - 20 литров
Материал
Выполнен из 100% переработанной нейлоновой ткани плотностью 400 денье с водотталкивающей пропиткой, двойным полиуретановым покрытием
Размеры внутренние
55 см x 16 см x 28.5 см; 45 см x 16 см x 28.5 см
Описание
Знаменитый, отмеченный наградами рюкзак для повседневного использования и удобного ношения фотооборудования, недавно обновленный Everyday Backpack создан на основе быстрого доступа, эргономичной организации, удобного расширения и прочной защиты.
Уникальный механизм MagLatch обеспечивает мгновенный и легкий доступ к внутреннему отделению с верхней части. Боковые клапана, оснащенные водостойкими молниями UltraZip, также позволяют быстро и удобно достать из рюкзака все, что вам нужно.
Внутренние настраиваемые разделители FlexFold сохраняют вещи защищенными и равномерно распределёнными по всему пространству. А материал, из которого выполнен аксессуар, защитит их от непогоды.
Отдельные карманы для ноутбука до 15 дюймов, планшета или документов, а также различные внутренние накладные карманы для мелких предметов обеспечивают удобное распределение, позволяющую избежать хаоса.
Громоздкие предметы можно закрепить на внешней части с помощью ремней системы CordHook. Расширяемые боковые карманы для бутылок с водой или штативов делают рюкзак еще более универсальным и вместительным.
С Peak Design Everyday Backpack удобно путешествовать - он оснащён лямкой для крепления к ручке чемодана и удобной дышащей спинкой.
Совершенно новый рюкзак Everyday Backpack, отличающийся аккуратным силуэтом с минимальным количеством внешних элементов, великолепно адаптируется к постоянно меняющемуся снаряжению, стилю жизни и атмосфере.