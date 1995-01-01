Peak Design Outdoor Sling 7L – сумка среднего размера для повседневных вещей, которую также можно использовать в качестве фотосумки (необходим вставной чехол X-Small Camera Cube V2, продается отдельно). С указанным чехлом внутрь помещается беззеркальная камера с 1-2 объективами среднего размера (до 24-70/2.8 или 24-105/4).

Телефон, ключи, документы, наушники, пачка снеков, блокнот – им всем тоже найдется место. Внутри сумки предусмотрено 8 эластичных карманов для различных аксессуаров и мелочей, благодаря чему ваши вещи не трутся и не царапаются друг о друга при ношении. Спереди есть отдельный внешний карман на молнии, куда можно положить что-то плоское – например, документы, блокнот или бумажную карту местности. В области спинки сверху (под ручкой) имеется еще один малозаметный карман для телефона, в который легко помещаются даже такие крупные модели как iPhone 15 Pro Max. Мягкие внутренние стенки защитят экран телефона от царапин, а магнитный замок работает мгновенно и бесшумно, не давая ему вывалиться наружу.

Outdoor Sling 7L также располагает возможностью для внешнего крепления аксессуаров: для этого в комплекте идут 2 эластичных шнурка, которые пристегиваются к специальным петлям на донышке сумки. Шнурки выполнены из СВМПЭ (cверхвысокомолекулярного полиэтилена высокой плотности), поэтому легко выдерживают даже нагрузку в несколько килограмм. С их помощью вы можете закрепить на сумке крупногабаритные предметы – например, туристический штатив Peak Design Travel Tripod или свернутую куртку. Эти шнурки также можно использовать в качестве компрессионных ремней, когда вы ходите с полупустой сумкой.

Сумку можно носить разными способами: через плечо, на поясе или на груди, прикрепив ее к лямкам рюкзака (лучше всего подходят рюкзаки Outdoor Backpack). Ремень съемный, с мягкой плечевой накладкой, регулируется по длине одним движением (просто потяните за пряжку). Ремень крепится к сумке за веревочные петли: теоретически, с помощью простых карабинов вы сможете пристегнуть эту сумку к чему угодно. Наконец, предусмотрена небольшая верхняя ручка, позволяющая носить сумку в руке. Чтобы сумка не болталась на спине при активном движении, в комплекте идет съемный стабилизирующий ремень.

Peak Design Outdoor Sling выполнена из прочной и экологичной ткани: рип-стоп нейлона 210D Terra Shell c водоотталкивающей пропиткой и подкладкой из полиуретана. Ткань протестирована на влагостойкость – она выдерживает 1500 мм водного столба, молния #5 UltraZip также обладает защитой от брызг, поэтому вам не о чем переживать даже под сильным дождем. Спинка представляет собой плотную дышащую подушку, сумка очень комфортно ощущается на теле. Нейлон Terra Shell на 100% состоит из сырья вторичной переработки и имеет одобрение Bluesign. В производстве Outdoor Sling не применяются ПФАС материалы, которые по последним исследованиям признаны опасными для человека и окружающей среды.

В целом, Peak Design Outdoor Sling 7L – это достаточно объемный слинг в стиле smart casual. Простой, комфортный и надежный, он прослужит вам долгие годы. А если вы хотите похожую сумку меньшего размера, для самого минимума вещей, обратите внимание на Outdoor Sling 2L.

Характеристики