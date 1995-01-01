Средняя по размеру модель Outdoor Sling 4L станет для многих идеальным компромиссом между моделями объемом 2 л и 7 л. Сумка Peak Design Outdoor Sling 4L балансирует между вместимостью и компактностью. Удобная компоновка карманов, как у 7-литровой сумки, но с меньшими габаритами, идеально подходящая для переноски необходимых вещей для ежедневных приключений и многого другого. Ее можно использовать как саму по себе, так и в качестве дополнения к одному из рюкзаков Peak Design Outdoor Backpacks – второй вариант будет интересен для длительных прогулок или походов с ночевками на природе.

Быстро регулируемый по длине плечевой ремень с мягким наполнителем обеспечивает комфортное ношение через плечо и легко снимается, переворачивается или прикрепляется к другим вещам благодаря специальной фурнитуре из армированного стекловолокном нейлона. Ремень также позволяет носить сумку на поясе (в стиле «кенгуру»). Этому способствует тыльная сторона с мягкой дышащей сетчатой подушкой.

Легкий нейлон Terra Shell™ 210D рипстоп, изготовленный на 100% из переработанного пластика, исключительно устойчив к истиранию, разрывам и атмосферным воздействиям благодаря полиуретановому покрытию и водоотталкивающей пропитке, не содержащей ПФАС химии, а также прочной водонепроницаемой молнии UltraZip №5.

Для телефона в области спинки предусмотрен отдельный мягкий карман с магнитной застежкой (легко помещаются даже такие крупные модели как iPhone 16 Pro Max или Samsung S24+), также имеется передний карман на молнии со специальным шнурком для крепления связки ключей, а внутри основного отделения 3 сетчатых кармана позволяют аккуратно распределить различные повседневные мелочи.

Сертифицировано по стандартам Fair Trade и Climate Label.

Характеристики