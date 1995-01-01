Сумка-слинг Peak Design Outdoor Sling 2L, цвет Cloud
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Характеристики
Описание
Peak Design Outdoor Sling 2L – продуманная компактная сумка для повседневных вещей. Телефон, ключи, документы, наушники, пачка снеков, блокнот или компактный фотоаппарат – все это легко поместится внутри. Для организации пространства предусмотрено 3 эластичных кармана для мелочей и большое общее отделение, чтобы ваши вещи не терлись друг о друга при ношении. В области спинки сверху имеется один малозаметный карман для телефона, в который легко помещаются даже такие крупные модели как iPhone 15 Pro Max. Мягкие внутренние стенки защитят экран телефона от царапин, а магнитный замок работает мгновенно и бесшумно, не давая ему вывалиться наружу.
Сумку можно носить разными способами: через плечо, на поясе или на груди, прикрепив ее к лямкам рюкзака (лучше всего подходят рюкзаки Outdoor Backpack). Ремень съемный, с мягкой плечевой накладкой, регулируется по длине одним движением (просто потяните за пряжку). Ремень крепится к сумке за веревочные петли: теоретически, с помощью простых карабинов вы сможете пристегнуть эту сумку к чему угодно. Наконец, предусмотрена небольшая верхняя ручка, позволяющая носить сумку в руке.
Peak Design Outdoor Sling выполнена из прочной и экологичной ткани: рип-стоп нейлона 210D Terra Shell c водоотталкивающей пропиткой и подкладкой из полиуретана. Ткань протестирована на влагостойкость – она выдерживает 1500 мм водного столба, молния #5 UltraZip также обладает защитой от брызг, поэтому вам не о чем переживать даже под сильным дождем. Спинка снабжена плотной дышащей подушкой, сумка очень комфортно ощущается на теле. Нейлон на 100% состоит из сырья вторичной переработки и имеет одобрение Bluesign. В производстве Outdoor Sling не применяются ПФАС материалы, которые по последним исследованиям признаны опасными для человека и окружающей среды.
В целом, Peak Design Outdoor Sling 2L – это минималистичный слинг в стиле smart casual. Простой, комфортный и надежный, он прослужит вам долгие годы. А если вы хотите похожую сумку для фотокамеры, то обратите внимание на Outdoor Sling 7L, в которую помещается зеркальный или беззеркальный фотоаппарат с парой объективов.
Характеристики
- Размеры внешние: 28 х 15 х 7 см
- Размеры внутренние: 27.5 х 14.5 х 6.5 см
- Материалы: рип-стоп нейлон Terra Shell 210D с водоотталкивающей пропиткой и подкладкой из полиуретана (1500 мм водного столба), молнии с защитой от брызг #5 UltraZip, фурнитура: стеклонаполненный нейлон
- Полезный объем: 2 литра
- Вес: 177 г