Площадка с ремешком Peak Design Micro Clutch L-Plate
Код товара : УТ-00075585
Артикул : MC-L-1
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Первый в своем роде ремешок Micro Clutch разработанный для небольших беззеркальных камер. Micro Clutch идеально подходит для любой деятельности, где защита от падений и комфорт имеют решающее значение. В отличие от традиционных ремешков для зеркальных фотоаппаратов мягкая петля Micro Clutch удобно удерживает 2-4 пальца. Этот уникальный дизайн обеспечивает восхитительное сочетание превосходного захвата и повышенного комфорта не ограничивая при этом доступ к элементам управления камеры.
Micro Clutch также включает в себя съемную площадку для штатива. Можно использовать со штативами Peak Design Tripod, системой крепления Peak Design Capture V3 и штативами сторонних производителей совместимыми с Arca. Встроенная точка крепления Peak Design Anchor позволяет использовать любой ремень для камеры PD.
Совместимые фотокамеры:
- Canon R5, R6, R6 II, R7, R8, R10, EOS R, EOS RP
- Fujifilm X-TS, X-T4
- Leica SL2
- Panasonic Lumix S5 II, GH6, GH5, S1
- Nikon Z5, Z6, Z6II, Z7, Z7II, Z30, Z50
- Sony серия A7, A1, серия A6000, FX-3