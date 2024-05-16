Описание

Код товара: 140637

13 л мин., 16 л макс.

22,9 x 2,5 x 33 см (9 x 1 x 13 дюймов)

Вмещает Macbook Pro 13 дюймов

30,6 x 22,1 x 0,7 см (12 x 8,7 x 0,3 дюйма)

Вмещает iPad Pro 12,9 дюйма

Масса:

Без разделителей: 1,01 кг (2,21 фунта)

С разделителями: 1,21 кг (2,67 фунта)

Каркас из нейлонового полотна с двойным поли-покрытием 400D, пропитанный DWR

100% переработанный вторичный материал

Водонепроницаемая нижняя подкладка 900D

Интерьер из серого нейлона.

Фурнитура изготовлена ​​из анодированного алюминия и армированного стекловолокном нейлона.

Сверхпрочные молнии UltraZips.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, Царапинки на креплениях, в остальном состояние новой сумки;

Комплектация: -;

Гарантия 90 дней.