Сумка Peak Design Eveeryday Messenger 13L (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075655
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-05-16
Причина уценки:
Царапинки на креплениях, в остальном состояние новой сумки;
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
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Описание
Код товара: 140637
13 л мин., 16 л макс.
22,9 x 2,5 x 33 см (9 x 1 x 13 дюймов)
Вмещает Macbook Pro 13 дюймов
30,6 x 22,1 x 0,7 см (12 x 8,7 x 0,3 дюйма)
Вмещает iPad Pro 12,9 дюйма
Масса:
Без разделителей: 1,01 кг (2,21 фунта)
С разделителями: 1,21 кг (2,67 фунта)
Каркас из нейлонового полотна с двойным поли-покрытием 400D, пропитанный DWR
100% переработанный вторичный материал
Водонепроницаемая нижняя подкладка 900D
Интерьер из серого нейлона.
Фурнитура изготовлена из анодированного алюминия и армированного стекловолокном нейлона.
Сверхпрочные молнии UltraZips.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, Царапинки на креплениях, в остальном состояние новой сумки;
Комплектация: -;
Гарантия 90 дней.