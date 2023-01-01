Ремень Peak Design Camera Strap Slide Lite V3.0, серый
Код товара : УТ-00034194
Артикул : SLL-AS-3
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Вес
104 г
Материалы
ремень: нейлон с элементами из Hypalon, пряжки: алюминий, якоря: термопластик
Описание
Ремень Slide Lite предназначен в первую очередь для беззеркальных камер, крупных псевдозеркальных компактов типа «ультразум» и зеркальных камер начального уровня. Для более тяжелых зеркальных камер рекомендуется оригинальный Slide, как более широкий ремень с подкладкой. У Slide Lite подкладка отсутствует, он жестче, но легче, компактнее и дешевле.
Slide Lite можно носить всеми возможными способами: на шее, на плече и через плечо. 2 пряжки с быстрой регулировкой (как у туристических рюкзаков) позволяют настраивать длину ремня одним движением: подтягивать при быстром движении или съемке, освобождать для расслабленного ношения. С одной стороны ремень гладкий: это позволяет легко перекидывать камеру со спины на грудь и обратно (при ношении через плечо), не натирая одежду или кожу. С другой стороны расположены силиконовые накладки, не дающие камере соскользнуть с плеча.
Ключевой особенностью системы ремней от Peak Design являются их фирменные «якоря». При ношении через плечо уместно закрепить один из якорей в штативном гнезде камеры: в этом случае камера меньше болтается и легче перехватывается. Якоря позволяют крепить к одной камере сразу 2 ремня (плечевой и кистевой), а также использовать ремни вместе со штативными площадками и пряжками Capture.
Ремни Slide и Slide Lite также можно использовать для ношения биноклей, чехлов, сумок и так далее.
В стандартный комплект входит
- ремень
- 4 якоря
- крепление в штативное гнездо
- шестигранный ключ
- чехол