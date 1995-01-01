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Ремень Peak Design Camera Strap Slide Lite, темно-синий (Midnight)

  • Camera Strap Slide Lite V3.0, синий
  • Camera Strap Slide Lite V3.0, синий
  • Camera Strap Slide Lite V3.0, синий
  • Camera Strap Slide Lite V3.0, синий
  • Camera Strap Slide Lite V3.0, синий
  • Camera Strap Slide Lite V3.0, синий
  • Camera Strap Slide Lite V3.0, синий
  • Camera Strap Slide Lite V3.0, синий
  • Camera Strap Slide Lite V3.0, синий
  • Camera Strap Slide Lite V3.0, синий
  • Camera Strap Slide Lite V3.0, синий
  • Camera Strap Slide Lite V3.0, синий
  • Camera Strap Slide Lite V3.0, синий
  • Camera Strap Slide Lite V3.0, синий
  • Camera Strap Slide Lite V3.0, синий
  • Camera Strap Slide Lite V3.0, синий
  • Camera Strap Slide Lite V3.0, синий
  • Camera Strap Slide Lite V3.0, синий
  • Camera Strap Slide Lite V3.0, синий
  • Camera Strap Slide Lite V3.0, синий
  • Camera Strap Slide Lite V3.0, синий
  • Camera Strap Slide Lite V3.0, синий
  • Camera Strap Slide Lite V3.0, синий
  • Camera Strap Slide Lite V3.0, синий
  • Camera Strap Slide Lite V3.0, синий
Код товара:УТ-00054702
Артикул:SLL-MN-3

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Ремень Slide Lite предназначен в первую очередь для компактных и беззеркальных камер, для более тяжелых зеркальных камер рекомендуется оригинальный Slide, как более широкий ремень с подкладкой. У Slide Lite подкладка отсутствует, он жестче, но легче, компактнее и дешевле.

Slide Lite можно носить всеми возможными способами: на шее, на плече и через плечо. Две скользящие пряжки позволяют настраивать длину ремня одним движением: подтягивать при активном движении, освобождать для расслабленного ношения. С одной стороны ремень гладкий: это позволяет легко перекидывать камеру со спины на грудь и обратно (при ношении через плечо), не натирая одежду или кожу. С другой стороны расположены силиконовые накладки, не дающие камере соскользнуть с плеча.

Ключевой особенностью системы ремней от Peak Design являются их фирменные «якоря». При ношении через плечо уместно закрепить один из якорей в штативном гнезде камеры: в этом случае камера меньше болтается и легче перехватывается. Якоря позволяют быстро снять ремень (например, при установке камеры на штатив или стабилизатор), а также быстро заменять плечевой ремень на кистевой и обратно, или переключаться между камерами, если вы используете несколько. Якоря можно использовать вместе со штативными площадками и пряжками Capture.

Ремни Slide и Slide Lite также можно использовать для ношения биноклей, дальномеров, чехлов, сумок и так далее.

В стандартный комплект входит

  • ремень
  • 4 якоря
  • крепление в штативное гнездо
  • шестигранный ключ
  • чехол

Характеристики

  • Длина: от 99 до 145 см
  • Ширина: 3.2 см
  • Вес: 104 г
  • Материалы: плетеный нейлон, акценты из натуральной кожи, силикон, алюминий, термопластик