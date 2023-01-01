Описание

Ремень Slide Lite предназначен в первую очередь для беззеркальных камер, крупных псевдозеркальных компактов типа «ультразум» и зеркальных камер начального уровня. Для более тяжелых зеркальных камер рекомендуется оригинальный Slide, как более широкий ремень с подкладкой. У Slide Lite подкладка отсутствует, он жестче, но легче, компактнее и дешевле.

Slide Lite можно носить всеми возможными способами: на шее, на плече и через плечо. 2 пряжки с быстрой регулировкой (как у туристических рюкзаков) позволяют настраивать длину ремня одним движением: подтягивать при быстром движении или съемке, освобождать для расслабленного ношения. С одной стороны ремень гладкий: это позволяет легко перекидывать камеру со спины на грудь и обратно (при ношении через плечо), не натирая одежду или кожу. С другой стороны расположены силиконовые накладки, не дающие камере соскользнуть с плеча.

Ключевой особенностью системы ремней от Peak Design являются их фирменные «якоря». При ношении через плечо уместно закрепить один из якорей в штативном гнезде камеры: в этом случае камера меньше болтается и легче перехватывается. Якоря позволяют крепить к одной камере сразу 2 ремня (плечевой и кистевой), а также использовать ремни вместе со штативными площадками и пряжками Capture.

Ремни Slide и Slide Lite также можно использовать для ношения биноклей, чехлов, сумок и так далее.

В стандартный комплект входит