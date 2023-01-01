Описание

Ремень Camera Strap Leash стал одной из самых популярных моделей компании Peak Design. Это простой, минималистичный ремень для разных стилей ношения камеры: на шее, на плече или через плечо. Ремень легко настраивается по длине, для чего предусмотрены сразу две пряжки. Идея в том, что одной из пряжек вы задаете длину ремня под ваш рост и вес (один раз на все время), а второй подтягиваете или ослабляете ремень в зависимости от ситуации. Обе пряжки работают исключительно просто: просуньте палец в петлю и потяните вверх или вниз.

Camera Strap Leash подходит для самых разных камер: от компактов и беззеркалок до полнокадровых фотоаппаратов уровня Canon 5D или Nikon D850. Благодаря тонким шнуркам, этот ремень можно закрепить даже в самые тесные проушины. При этом шнурки абсолютно безопасны, износостойки и легко выдерживают натяжение до 90 кг (каждый). Сам ремень в версии V3.0 также немного изменился: нейлоновое плетение стало плотнее, а пряжки для крепления «якорей» - тоньше. Ремень очень гладкий, как ремни безопасности в машине, он не натирает кожу и не оставляет потертостей на одежде. Элементы из натуральной кожи улучшают внешний вид и предотвращают произвольное растягивание ремня с течением времени.

В комплекте идет сам ремень, 4 «якоря» для крепления к камере (например, чтобы быстро перестегивать ремень между двумя камерами) и металлическая площадка для крепления к нижней части камеры. Якоря полностью совместимы с пряжкой Peak Design Capture (все версии), а если штативное гнездо занято, вы можете использовать их со штативными площадками других производителей.

Вы также можете использовать Camera Strap Leash с биноклями, дальномерами, штативами и другими инструментами.

Длина ремня регулируется в пределах от 83 до 145 см – один размер подходит для всех.

Представление ремня от его создателей и подробное описание всех возможных вариантов ношения можно посмотреть во вкладке «Видео».