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Сумка-вкладыш Peak Design Camera Cube Small V2

  • Camera Cube Small V2, вкладыш с разделителями
  • Camera Cube Small V2, вкладыш с разделителями
  • Camera Cube Small V2, вкладыш с разделителями
  • Camera Cube Small V2, вкладыш с разделителями
  • Camera Cube Small V2, вкладыш с разделителями
  • Camera Cube Small V2, вкладыш с разделителями
  • Camera Cube Small V2, вкладыш с разделителями
  • Camera Cube Small V2, вкладыш с разделителями
  • Camera Cube Small V2, вкладыш с разделителями
  • Camera Cube Small V2, вкладыш с разделителями
  • Camera Cube Small V2, вкладыш с разделителями
  • Camera Cube Small V2, вкладыш с разделителями
  • Camera Cube Small V2, вкладыш с разделителями
  • Camera Cube Small V2, вкладыш с разделителями
  • Camera Cube Small V2, вкладыш с разделителями
  • Camera Cube Small V2, вкладыш с разделителями
  • Camera Cube Small V2, вкладыш с разделителями
  • Camera Cube Small V2, вкладыш с разделителями
  • Camera Cube Small V2, вкладыш с разделителями
  • Camera Cube Small V2, вкладыш с разделителями
  • Camera Cube Small V2, вкладыш с разделителями
Код товара:УТ-00089197
Артикул:BCC-S-BK-3

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Peak Design Camera Cube V2 – серия из 5 чехлов-вкладышей разного размера, от экстра маленького до большого. Серия изначально создавалась для рюкзаков и сумок Peak Design, таких как Travel Backpack 45L, Travel Duffel 35L, Travel Duffelpack 65L, но может использоваться и с любыми другими туристическими, тактическими или городскими рюкзаками, гермобаулами, дорожными чемоданами и так далее. Стенки выполнены из плотного водонепроницаемого нейлона Versa Shell 160D с мягкой набивкой из EVA пены и мягкими разделительными перегородками на липучках, что защищает содержимое от случайных ударов.

Новое в модели V2:
1) Ручка из нейлонового ремня (аналогичного ремням безопасности) опоясывает всю сумку снаружи, что позволяет легко достать ее из багажа, какой стороной она бы ни лежала, а также переносить сумку в руке так, как вам больше удобно.
2) увеличен проем для укладки вещей, теперь при откидывании верхнего клапана вы получаете 100% доступ к содержимому.
3) Молнии с защитой от воды, улучшенная влагозащита внешних швов.
4) Приблизительно на 10% легче.
5) Усовершенствованные перегородки-разделители.

На сумке также предусмотрены точки для крепления плечевого ремня (с помощью карабинов или «якорей» Peak Design), но сам ремень в комплект не входит.

Комплектация:

  • Сумка (чехол) Camera Cube Small V2
  • Разделитель обычный
  • Разделитель с вертикальной полкой
  • 4 клипсы C-Clips (для фиксации внутри рюкзаков Peak Design Travel)

Характеристики

  • Размеры внешние: 31 х 15 х 15 см
  • Размеры внутренние: 29 х 13.5 х 13 см
  • Материалы: нейлон Versa Shell 160D, наполнитель из EVA пены, интерьер: нейлон + полиэстер
  • Вместимость: зеркальная или беззеркальная полнокадровая камера с 2-3 объективами или камера с 1 объективом + личные вещи (телефон, наушники, зарядное устройство и т.д.)
  • Вес: 310 г (220 г - без разделителей)