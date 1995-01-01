Peak Design Camera Cube V2 – серия из 5 чехлов-вкладышей разного размера, от экстра маленького до большого. Серия изначально создавалась для рюкзаков и сумок Peak Design, таких как Travel Backpack 45L, Travel Duffel 35L, Travel Duffelpack 65L, но может использоваться и с любыми другими туристическими, тактическими или городскими рюкзаками, гермобаулами, дорожными чемоданами и так далее. Стенки выполнены из плотного водонепроницаемого нейлона Versa Shell 160D с мягкой набивкой из EVA пены и мягкими разделительными перегородками на липучках, что защищает содержимое от случайных ударов.

Новое в модели V2:

1) Ручка из нейлонового ремня (аналогичного ремням безопасности) опоясывает всю сумку снаружи, что позволяет легко достать ее из багажа, какой стороной она бы ни лежала, а также переносить сумку в руке так, как вам больше удобно.

2) увеличен проем для укладки вещей, теперь при откидывании верхнего клапана вы получаете 100% доступ к содержимому.

3) Молнии с защитой от воды, улучшенная влагозащита внешних швов.

4) Приблизительно на 10% легче.

5) Усовершенствованные перегородки-разделители.

На сумке также предусмотрены точки для крепления плечевого ремня (с помощью карабинов или «якорей» Peak Design), но сам ремень в комплект не входит.

Комплектация:

Сумка (чехол) Camera Cube Small V2

Разделитель обычный

Разделитель с вертикальной полкой

4 клипсы C-Clips (для фиксации внутри рюкзаков Peak Design Travel )

Характеристики