Сумка-вкладыш Peak Design Camera Cube Small V2
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Характеристики
Описание
Peak Design Camera Cube V2 – серия из 5 чехлов-вкладышей разного размера, от экстра маленького до большого. Серия изначально создавалась для рюкзаков и сумок Peak Design, таких как Travel Backpack 45L, Travel Duffel 35L, Travel Duffelpack 65L, но может использоваться и с любыми другими туристическими, тактическими или городскими рюкзаками, гермобаулами, дорожными чемоданами и так далее. Стенки выполнены из плотного водонепроницаемого нейлона Versa Shell 160D с мягкой набивкой из EVA пены и мягкими разделительными перегородками на липучках, что защищает содержимое от случайных ударов.
Новое в модели V2:
1) Ручка из нейлонового ремня (аналогичного ремням безопасности) опоясывает всю сумку снаружи, что позволяет легко достать ее из багажа, какой стороной она бы ни лежала, а также переносить сумку в руке так, как вам больше удобно.
2) увеличен проем для укладки вещей, теперь при откидывании верхнего клапана вы получаете 100% доступ к содержимому.
3) Молнии с защитой от воды, улучшенная влагозащита внешних швов.
4) Приблизительно на 10% легче.
5) Усовершенствованные перегородки-разделители.
На сумке также предусмотрены точки для крепления плечевого ремня (с помощью карабинов или «якорей» Peak Design), но сам ремень в комплект не входит.
Комплектация:
- Сумка (чехол) Camera Cube Small V2
- Разделитель обычный
- Разделитель с вертикальной полкой
- 4 клипсы C-Clips (для фиксации внутри рюкзаков Peak Design Travel)
Характеристики
- Размеры внешние: 31 х 15 х 15 см
- Размеры внутренние: 29 х 13.5 х 13 см
- Материалы: нейлон Versa Shell 160D, наполнитель из EVA пены, интерьер: нейлон + полиэстер
- Вместимость: зеркальная или беззеркальная полнокадровая камера с 2-3 объективами или камера с 1 объективом + личные вещи (телефон, наушники, зарядное устройство и т.д.)
- Вес: 310 г (220 г - без разделителей)