Сумка-вкладыш Peak Design Camera Cube Medium V2
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Характеристики
Описание
Camera Cube Medium V2 от Peak Design – это сумка-вкладыш для безопасного ношения фотоаппарата и другой хрупкой техники. Сумка может использоваться как с фирменными рюкзаками Peak Design Travel Backpack, так и с рюкзаками других производителей. В модель Medium помещается зеркальная или беззеркальная камера с установленным 70-200/2.8 + еще 2-3 объектива (в зависимости от их размера) и мелкие аксессуары. Верхняя крышка на молнии полностью откидывается для удобства укладки и организации пространства с помощью нескольких типов перегородок на липучках.
В данный комплект входит:
- 2 больших гибких разделителя (Large Divider)
- 2 средних разделителя с откидывающейся средней полкой (Small Shelf Divider)
- 3 малых разделителя (X-Small Divider)
- разделитель-карман (Floating Pocket)
- 4 клипсы для крепления внутри рюкзаков Peak Design
Экстерьер сумки выполнен из плотного влагостойкого нейлона Versa Shell 160D, а также оснащен водозащищенными молниями #8 Ultra Zips с прошивкой износостойкой нитью из СВМПЭ. Уплотнитель стенок и разделителей из EVA пены защищает технику от случайных ударов.
Снаружи по кругу к сумке пришит нейлоновый ремень в стиле ремней безопасности, который работает в качестве ручки – ее можно надежно схватить с любой стороны, что упрощает, к примеру, процесс вытаскивания сумки из плотно набитого туристического рюкзака или автомобильного багажника. К сумке также можно закрепить плечевой ремень (не входит в комплект) – можно использовать ремни Peak Design или ремни с карабинами от других производителей. Это позволяет вам, например, оставить рюкзак с вещами в базовом лагере, чтобы исследовать местность вокруг с легкой и компактной сумкой. Боковой клапан обеспечивает быстрый доступ к камере, когда вы носите сумку на боку.
Серия V2 отличается улучшенной влагозащитой (новые молнии, прошитые водонепроницаемой лентой), обновленными перегородками, улучшенной подкладкой. Добавлена круговая ручка, а сумка вместе с разделителями стала приблизительно на 10-15% легче.
Характеристики
- Размеры внешние: 31 х 31 х 15 см
- Размеры внутренние: 29 х 29 х 13.5 см
- Материалы: влагостойкий нейлон Versa Shell 160D, молнии #8 Ultra Zip с защитой от дождя
- Вместимость: зеркальная или беззеркальная камера, 3-5 объективов, вспышка, мелкие аксессуары
- Физические характеристики
- Вес: 650 г (со всеми перегородками), 400 г (только сумка)
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