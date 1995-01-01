Camera Cube Medium V2 от Peak Design – это сумка-вкладыш для безопасного ношения фотоаппарата и другой хрупкой техники. Сумка может использоваться как с фирменными рюкзаками Peak Design Travel Backpack, так и с рюкзаками других производителей. В модель Medium помещается зеркальная или беззеркальная камера с установленным 70-200/2.8 + еще 2-3 объектива (в зависимости от их размера) и мелкие аксессуары. Верхняя крышка на молнии полностью откидывается для удобства укладки и организации пространства с помощью нескольких типов перегородок на липучках.

В данный комплект входит:

2 больших гибких разделителя ( Large Divider )

Large Divider 2 средних разделителя с откидывающейся средней полкой ( Small Shelf Divider )

Small Shelf Divider 3 малых разделителя ( X-Small Divider )

X-Small Divider разделитель-карман ( Floating Pocket )

Floating Pocket 4 клипсы для крепления внутри рюкзаков Peak Design

Экстерьер сумки выполнен из плотного влагостойкого нейлона Versa Shell 160D, а также оснащен водозащищенными молниями #8 Ultra Zips с прошивкой износостойкой нитью из СВМПЭ. Уплотнитель стенок и разделителей из EVA пены защищает технику от случайных ударов.

Снаружи по кругу к сумке пришит нейлоновый ремень в стиле ремней безопасности, который работает в качестве ручки – ее можно надежно схватить с любой стороны, что упрощает, к примеру, процесс вытаскивания сумки из плотно набитого туристического рюкзака или автомобильного багажника. К сумке также можно закрепить плечевой ремень (не входит в комплект) – можно использовать ремни Peak Design или ремни с карабинами от других производителей. Это позволяет вам, например, оставить рюкзак с вещами в базовом лагере, чтобы исследовать местность вокруг с легкой и компактной сумкой. Боковой клапан обеспечивает быстрый доступ к камере, когда вы носите сумку на боку.

Серия V2 отличается улучшенной влагозащитой (новые молнии, прошитые водонепроницаемой лентой), обновленными перегородками, улучшенной подкладкой. Добавлена круговая ручка, а сумка вместе с разделителями стала приблизительно на 10-15% легче.

Характеристики