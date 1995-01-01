Сумка-вкладыш Camera Cube Large V2 совместима с большими рюкзаками Peak Design: Outdoor Backpack 45L, Travel Backpack 30L / 45L или Travel Duffelpack 65L (также можно использовать с туристическими рюкзаками соответствующего объема от других производителей). Объем сумки позволяет разместить внутри 1-2 камеры, пару телеобъективов, 2-3 объектива среднего размера (типа 24-70/2.8), вспышку и мелкие аксессуары. Крышка на молнии свободно откидывается в сторону для удобства укладки и организации внутреннего пространства с помощью набора перегородок на липучках.

В данный комплект входит:

2 больших гибких разделителя на всю длину (X-Large Divider)

2 средних разделителя с откидывающейся средней полкой (Small Shelf Divider)

2 обычных разделителя (Small Divider)

4 малых разделителя (X-Small Divider)

Кармашек на липучке (Floating Pocket)

4 клипсы для крепления внутри рюкзаков Peak Design

Экстерьер сумки выполнен из плотного влагостойкого нейлона Versa Shell 160D, а также оснащен водозащищенными молниями #8 Ultra Zips с прошивкой износостойкой нитью из СВМПЭ. Уплотнитель стенок и разделителей из EVA пены защищает технику от случайных ударов.

Снаружи по кругу сумку опоясывает нейлоновый ремень (в стиле ремней безопасности), который позволяет захватить сумку с любой стороны – это упрощает, к примеру, процесс вытаскивания сумки из плотно набитого багажного отсека. К сумке также можно закрепить плечевой ремень (не входит в комплект) – можно использовать ремни Peak Design или ремни с карабинами от других производителей. С обеих сторон предусмотрены боковые клапаны на молнии для быстрого доступа к камере. Они работают с рюкзаками Travel Backpack 45L или когда вы носите сумку отдельно.

Серия V2 отличается улучшенной влагозащитой (новые молнии, водонепроницаемая прошивка швов специальной лентой), обновленными перегородками, улучшенной подкладкой. Добавлена круговая ручка, а сумка вместе с разделителями стала приблизительно на 10% легче.