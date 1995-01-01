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Площадка Peak Design Camera Clip Standard plate

Код товара:УТ-00032360
Артикул:PL-S-3

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Стандартная площадка для пряжки Peak Design Capture V3. Напрямую совместима со штативными головками системы Arca Swiss: вы можете снять камеру с пояса и поставить на штатив (и обратно). Для владельцев штативов Manfrotto можно приобрести альтернативную площадку, которая подходит к головкам системы RC2 (с площадкой 200PL). Прорези на площадке позволяют привязать к ней шнурок от «якоря» Peak Design, чтобы прицепить камеру к ремню за площадку. Благодаря тому, что крепежный винт теперь имеет небольшой ход, вы можете настроить положение площадки на камере (если она например, мешается откидному дисплею).

Материалы: алюминий, резина.