Площадка Peak Design Camera Clip Dual plate (PL-D-2). Совместима с пряжкой Peak Design Capture (все версии) и штативными головками системы Arca Swiss и Manfrotto RC2 (в том числе со штативами Peak Design Travel Tripod). Проушины позволяют пропустить в них шнурки с якорями (Peak Design Anchors), поэтому вы также можете использовать эту площадку для крепления кистевого или плечевого ремня. Силиконовая накладка предотвращает вращение установленной площадки относительно корпуса камеры. Площадка затягивается монеткой или шестигранным ключом 4мм, который идет в комплекте.

Размеры: 52 х 42 х 11 мм

Вес: 28 г

Материалы: анодированный алюминий, ПВХ