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Якоря Peak Design Anchor 4-Pack

  • Anchor 4-Pack
  • Anchor 4-Pack
  • Anchor 4-Pack
Код товара:УТ-00032358
Артикул:4PK-AN-4

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Дополнительный комплект «якорей» Peak Design Anchor 4-го поколения для ремней, чехлов и сумок Peak Design позволяет быстро перестегивать ремень к другой камере, объективу, биноклю и так далее. С их помощью вы также сможете, к примеру, пристегнуть бутылку для воды к сумке Peak Design. Шнурки из высокопрочного материала «Dyneema» устойчивы к истиранию и легко выдерживают даже вес взрослого человека.

Якоря 4 поколения отличаются более толстым шнурком. Несмотря на долговечность, при интенсивном использовании шнурки все же истираются со временем. Если вы используете ремни Peak Design уже несколько лет, и у вас якоря старого поколения – рекомендуем обновить их на новые.