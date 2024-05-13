Пульт дистанционного управления для Pentax, инфракрасный (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00075540
Артикул : б/у-КП32 К 2024-05-13/4
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации.
200 ₽
Гарантия 90 дней
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Описание
Тип беспроводной ИК
Совместимость Pentax
Питание CR2025
Код товара: 140540
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : Незначительные следы эксплуатации.
Комплектация: пульт, элемент питания.
Гарантия 90 дней.
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