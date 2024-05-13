Пульт дистанционного управления для Pentax, инфракрасный (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075540 Артикул : б/у-КП32 К 2024-05-13/4

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Задать вопрос Причина уценки: Незначительные следы эксплуатации. 200 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Тип беспроводной ИК

Совместимость Pentax

Питание CR2025 Код товара: 140540

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : Незначительные следы эксплуатации.

Комплектация: пульт, элемент питания.

Гарантия 90 дней.

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