Объектив Nikon PC-E Micro NIKKOR 85mm f/2.8D ED
Код товара : 00000060462
Артикул : JAA634DA
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Nikon F
Диаметр светофильтра, мм
77
Минимальное фокусное расстояние, мм
85
Минимальная диафрагма
f/32
Минимальная дистанция фокусировки
0.39 м
Угол поля зрения
28° (18° с фотокамерами Nikon формата DX)
Конструкция объектива
6 элементов в 5 группах
Физические характеристики
Вес
635 г
Размеры товара
8.38 x 10.67 cm
Комплектация
Комплектация
Передняя защитная крышка объектива LC-77 диаметром 77 мм (защелкивающаяся), задняя защитная крышка объектива LF-1, байонетная бленда HB-22, мягкий чехол для объектива CL-1120
Описание
Телеобъектив NIKKOR с функцией управления перспективой (PC-E) и наличием высококачественной оптики, разработанной для оптимальной съемки портретов и продуктов. Имеет покрытие Nano Crystal Coat для превосходной производительности при работе с современными цифровыми зеркальными фотокамерами с высоким разрешением.
- 85-мм телефотообъектив NIKKOR с возможностью сдвига +/-11,5 мм и наклона +/-8,5 º.
- Революционная поддержка +/-90º (с шагом 30 º).
- Покрытие Nano Crystal Coat снижает появление ореолов и засветок.
- Диапазон изменения диафрагмы в f/2,8 – f/32.
- Кнопка предварительного просмотра с функцией электронного управления диафрагмой.
- Наименьшее расстояние съемки: 0,39 м.
- Максимальный масштаб съемки: 1:2.
- Байонетная бленда HB-22 и чехол для объектива CL-1120 входят в комплект поставки.