Телеобъектив NIKKOR с функцией управления перспективой (PC-E) и наличием высококачественной оптики, разработанной для оптимальной съемки портретов и продуктов. Имеет покрытие Nano Crystal Coat для превосходной производительности при работе с современными цифровыми зеркальными фотокамерами с высоким разрешением.