Аккумулятор Patona 1339 Platinum NP-W235, 2400 мАч
Код товара:УТ-00084834
Артикул:1339*
Товар не найден
Характеристики
Область примененияПитание
Тип аксессуараАккумулятор
Описание
Аккумулятор Patona 1339 Platinum аналог Fujifilm NP-W235 - качественная альтернатива оригинальной батарее, подходит для камер Fujifilm X-T4, X-S20, X-T5, X-H2 / 2S. Аккумуляторы серии Patona Platinum характеризуются чрезвычайно жаростойким корпусом, который был специально разработан для экстремального непрерывного использования. Корпус батареи изготовлен из огнестойкого материала V1, поэтому он может выдерживать температуру до 90 градусов без деформации. Кроме того, в этой батарее используются только высокопроизводительные элементы фирменных марок.
Технические характеристики:
- Емкость: 2400 мАч / 17.3 Вт*ч
- Напряжение: 7,2 Вольт
- Тип ячейки: литий-ион
Совместимые камеры:
- Fujifilm X-T4
- Fujifilm X-S20
- Fujifilm X-T5
- Fujifilm X-H2 / 2S