Аккумулятор Patona 1339 Platinum NP-W235, 2400 мАч

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Код товара: УТ-00084834 Артикул: 1339* Код товара: УТ-00084834 Артикул: 1339* Область применения Питание Тип аксессуара Аккумулятор Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Область применения Питание Тип аксессуара Аккумулятор Описание Аккумулятор Patona 1339 Platinum аналог Fujifilm NP-W235 - качественная альтернатива оригинальной батарее, подходит для камер Fujifilm X-T4, X-S20, X-T5, X-H2 / 2S. Аккумуляторы серии Patona Platinum характеризуются чрезвычайно жаростойким корпусом, который был специально разработан для экстремального непрерывного использования. Корпус батареи изготовлен из огнестойкого материала V1, поэтому он может выдерживать температуру до 90 градусов без деформации. Кроме того, в этой батарее используются только высокопроизводительные элементы фирменных марок. Технические характеристики: Емкость: 2400 мАч / 17.3 Вт*ч

Напряжение: 7,2 Вольт

Тип ячейки: литий-ион Совместимые камеры: Fujifilm X-T4

Fujifilm X-S20

Fujifilm X-T5

Fujifilm X-H2 / 2S Видео Наш обзор

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