Колонна Paterson Column & Agitator Kit 115

0 0 отзывов Код товара : УТ-00037675 Артикул : SPTP115



Данная колонна используется в проявочном бачке Paterson Super System 4 Universal tank (на 2 катушки с 35-мм пленкой). Колонна держит катушки на месте, а также защищает от проникновения внутрь света во время проявки. Агитатор позволяет взбалтывать раствор без необходимости переворачивать катушку. Задать вопрос 490 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Данная колонна используется в проявочном бачке Paterson Super System 4 Universal tank (на 2 катушки с 35-мм пленкой). Колонна держит катушки на месте, а также защищает от проникновения внутрь света во время проявки. Агитатор позволяет взбалтывать раствор без необходимости переворачивать катушку.

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