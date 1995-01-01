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    Колонна Paterson Column & Agitator Kit 115

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    Код товара : УТ-00037675

    Артикул : SPTP115

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    490 ₽

    Гарантия 14 дней

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

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    Описание

    Данная колонна используется в проявочном бачке Paterson Super System 4 Universal tank (на 2 катушки с 35-мм пленкой). Колонна держит катушки на месте, а также защищает от проникновения внутрь света во время проявки. Агитатор позволяет взбалтывать раствор без необходимости переворачивать катушку.

    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.