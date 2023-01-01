Описание

Оригинальный литий-ионный аккумулятор Panasonic VW-VBT190E-K для определенных моделей видеокамер Panasonic. Емкость 1940 мАч, напряжение 3.6 В (7 Вт*ч).

Аккумулятор совместим со следующими моделями видеокамер: Panasonic HC-V110EE, HC-V160EE, HC-V210EE, HC-V260EE, HC-V270EE, HC-V510EE, HC-V520EE, HC-V710EE, HC-V720MEE, HC-V760EE, HC-V770EE, HC-W570EE, HC-W580EE, HC-VX870EE, HC-VX980EE, HC-WX970EE, HC-VXF990.

(список может быть неполным, уточняйте совместимость в инструкции к вашей видеокамере)