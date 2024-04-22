Объектив Panasonic Summilux 25mm f/1.4 Asph DG (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075139 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-04-22/04

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Задать вопрос Причина уценки: едва заметные следы эксплуатации 30 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 140139 Тип объектива

стандартный, фикс

Фокусное расстояние

25 мм

Мин. фокусное расстояние

25 мм

Макс. фокусное расстояние

25 мм

Кратность зума

1x

Фокусное расстояние фикс-объектива

25 мм

Минимальное расстояние фокусировки

0.3 м

Особенности

автоматическая фокусировка

Углы обзора

Минимальный угол обзора

47 град.мин

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии

1.4

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии

1.4

Минимальная диафрагма (F)

16

Число лепестков диафрагмы

7

Крепление

Байонет

Micro 4/3

Диаметр резьбы для светофильтра

46 мм

Линзы

Число групп элементов

7

Число элементов

9

Число асферических элементов

2

Размеры и вес

Диаметр

63 мм

Длина

54.5 мм

Вес

200 г Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: едва заметные следы эксплуатации

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: XT2HG004347

Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, бленда, коробка, документация

Гарантия 90 дней.

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