Объектив Panasonic Summilux 25mm f/1.4 Asph DG (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075139
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-04-22/04
Причина уценки:
едва заметные следы эксплуатации
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140139
Тип объектива
стандартный, фикс
Фокусное расстояние
25 мм
Мин. фокусное расстояние
25 мм
Макс. фокусное расстояние
25 мм
Кратность зума
1x
Фокусное расстояние фикс-объектива
25 мм
Минимальное расстояние фокусировки
0.3 м
Особенности
автоматическая фокусировка
Углы обзора
Минимальный угол обзора
47 град.мин
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
1.4
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии
1.4
Минимальная диафрагма (F)
16
Число лепестков диафрагмы
7
Крепление
Байонет
Micro 4/3
Диаметр резьбы для светофильтра
46 мм
Линзы
Число групп элементов
7
Число элементов
9
Число асферических элементов
2
Размеры и вес
Диаметр
63 мм
Длина
54.5 мм
Вес
200 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: едва заметные следы эксплуатации
s\n: XT2HG004347
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, бленда, коробка, документация
Гарантия 90 дней.
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