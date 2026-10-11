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Беззеркальный фотоаппарат Panasonic Lumix S5 Mark II Body (англ. меню) (состояние 5-) (б/у)

  • Lumix S5 Mark II Body (англ. меню) (состояние 5-)
  • Lumix S5 Mark II Body (англ. меню) (состояние 5-)
  • Lumix S5 Mark II Body (англ. меню) (состояние 5-)
  • Lumix S5 Mark II Body (англ. меню) (состояние 5-)
  • Lumix S5 Mark II Body (англ. меню) (состояние 5-)
  • Lumix S5 Mark II Body (англ. меню) (состояние 5-)
  • Lumix S5 Mark II Body (англ. меню) (состояние 5-)
  • Lumix S5 Mark II Body (англ. меню) (состояние 5-)
  • Lumix S5 Mark II Body (англ. меню) (состояние 5-)
  • Lumix S5 Mark II Body (англ. меню) (состояние 5-)
  • Lumix S5 Mark II Body (англ. меню) (состояние 5-)
  • Lumix S5 Mark II Body (англ. меню) (состояние 5-)
  • Lumix S5 Mark II Body (англ. меню) (состояние 5-)
  • Lumix S5 Mark II Body (англ. меню) (состояние 5-)
  • Lumix S5 Mark II Body (англ. меню) (состояние 5-)
Код товара:УТ-00098019
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-10-11/03

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Код товара: УТ-00098019

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации. Потертости у проушин. Английское меню.
Пробег: нет информации
S/n: WJ3SA003305
Комплектация: Камера, акб оригинал, провод ТУРЕ-С, коробка
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.