Беззеркальный фотоаппарат Panasonic Lumix S5 Mark II Body (англ. меню) (состояние 5-) (б/у)

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Код товара: УТ-00098019 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-10-11/03 Код товара: УТ-00098019 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-10-11/03 Код товара: УТ-00098019 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации. Потертости у проушин. Английское меню.

Пробег: нет информации

S/n: WJ3SA003305

Комплектация: Камера, акб оригинал, провод ТУРЕ-С, коробка

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Код товара: УТ-00098019 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации. Потертости у проушин. Английское меню.

Пробег: нет информации

S/n: WJ3SA003305

Комплектация: Камера, акб оригинал, провод ТУРЕ-С, коробка

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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