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Беззеркальный фотоаппарат Panasonic Lumix S5 Body (состояние 5-) (б/у)

  • Lumix S5 Body (состояние 5-)
  • Lumix S5 Body (состояние 5-)
  • Lumix S5 Body (состояние 5-)
  • Lumix S5 Body (состояние 5-)
  • Lumix S5 Body (состояние 5-)
  • Lumix S5 Body (состояние 5-)
  • Lumix S5 Body (состояние 5-)
  • Lumix S5 Body (состояние 5-)
  • Lumix S5 Body (состояние 5-)
  • Lumix S5 Body (состояние 5-)
  • Lumix S5 Body (состояние 5-)
  • Lumix S5 Body (состояние 5-)
  • Lumix S5 Body (состояние 5-)
  • Lumix S5 Body (состояние 5-)
  • Lumix S5 Body (состояние 5-)
  • Lumix S5 Body (состояние 5-)
  • Lumix S5 Body (состояние 5-)
Код товара:УТ-00094218
Артикул:б/у-БУМ 2026-05-26/1

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Код товара: 159218

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Со следами эксплуатации.
S/n: WJ1EA002234
Комплектация: Камера, аккумулятор, зарядное устройство, плечевой ремень, USB кабель, инструкция, коробка.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.