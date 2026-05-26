Беззеркальный фотоаппарат Panasonic Lumix S5 Body (состояние 5-) (б/у)
Код товара:УТ-00094218
Артикул:б/у-БУМ 2026-05-26/1
Товар не найден
Характеристики
Тип б/у товараЦифровые фотоаппараты
Тип б/у камерыБеззеркальная
Формат матрицыПолный кадр, 35 мм
Стабилизация изображенияЕсть
Описание
Код товара: 159218
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Со следами эксплуатации.
S/n: WJ1EA002234
Комплектация: Камера, аккумулятор, зарядное устройство, плечевой ремень, USB кабель, инструкция, коробка.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.