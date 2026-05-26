Беззеркальный фотоаппарат Panasonic Lumix S5 Body (состояние 5-) (б/у)

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Код товара: УТ-00094218 Артикул: б/у-БУМ 2026-05-26/1 Код товара: УТ-00094218 Артикул: б/у-БУМ 2026-05-26/1 Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Беззеркальная Формат матрицы Полный кадр, 35 мм Стабилизация изображения Есть Все характеристики Код товара: 159218 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Со следами эксплуатации.

S/n: WJ1EA002234

Комплектация: Камера, аккумулятор, зарядное устройство, плечевой ремень, USB кабель, инструкция, коробка.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фильтры Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Беззеркальная Формат матрицы Полный кадр, 35 мм Стабилизация изображения Есть Описание Код товара: 159218 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Со следами эксплуатации.

S/n: WJ1EA002234

Комплектация: Камера, аккумулятор, зарядное устройство, плечевой ремень, USB кабель, инструкция, коробка.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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